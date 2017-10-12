В Почаеве «Правый сектор» сорвал заседание горсовета, где должен был рассматриваться вопрос Почаевской лавры.

12 октября на странице в Фейсбук Тернопольского ячейки «Правого сектора» появилась видеотрансляция прямого эфира о том, как было сорвано рабочее заседание сессии Почаевской городского совета.

Люди в балаклавах оскорбляли депутатов, священнослужителей и женщин.

Одна из депутатов сообщила, что ей сказали: «Если вы проголосуете, то мы найдем каждого из вас, в ваших домах и посмотрите что с вами будет».

Это уже вторая попытка давления на почаевских депутатов с целью блокирования рассмотрения вопроса по изменению целевого назначения земельного участка Почаевской лавры.

В конце июня представители ВО «Свобода» сорвали сессию городского совета, на котором рассматривался вопрос «О предоставлении разрешения на разработку детального плана застройки территории в отношении изменения целевого назначения собственного земельного участка». О данном инциденте было сообщено европейское сообщество на заседании ОБСЕ в Варшаве.

По материалам Информационно-просветительского отдела УПЦ