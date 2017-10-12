В Хмельницком неизвестные ограбили храм УПЦ

К перечню ограбленных святынь присоединилась еще одна из Хмельницкого. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на СК ГУНП в регионе.

По улице Ивана Франко неустановленное лицо путем подбора ключа проникло в помещение Свято-Георгиевского храма Украинской Православной Церкви, где из ящика для пожертвований похитило денежные средства, передает Depo.Хмельницький 11 октября.

Напомним, в ночь на 1 июня из Свято-Покровского храма села Адамовка Виньковецкого района Хмельницкой области вандалы похитили дарохранительницу со Святыми дарами.