На Львовщине отремонтируют четыре старинные храмы

Львовский областной совет выделил 750 000 гривен на ремонтные и реставрационные работы в четырех памятниках архитектуры национального значения.

Как сообщают "Варианты", соответствующее решение вчера приняли на сессии Львовского областного совета. "За" проголосовал 61 депутат.

Вчера, 10 октября, областные депутаты внесли изменения в Программу "Охрана и сохранение культурного наследия Львовской области на 2016-2018 гг.".

Согласно изменениям, из бюджета Львовщины выделили 750 000 гривен на ремонтные и реставрационные работы в четырех памятниках архитектуры национального значения.

200 000 гривен направят на текущий ремонт храма Рождества Пресвятой Богородицы в пгт. Щирец Пустомытовского района.

200 000 гривен пойдут на текущий ремонт деревянной церкви (1663 г.) Св. Михаила в с. Исаии Турковского района.

200 000 гривен – текущий ремонт деревянной церкви Воздвижения Честного Креста в Дрогобыче.

150 000 гривен – на реставрацию Монастырского храма (XV-XVIII вв.) с колокольней в пгт. Подкамень Бродовского района.

Напомним, в конце апреля Львовский областной совет выделял уже 435 000 гривен на ремонтно-реставрационные работы в Монастырском храме, в Подкамне.