Дерево религий мира: Инфографика

Точное количество религий, которые существуют сейчас в мире, неизвестно. Их число насчитывается от 400 до 5 000, в зависимости от подхода автора к определению религии.

Как сообщают "Аргументы и факты", религии разделяют по количеству богов, которым поклоняются последователи: вера во множество богов - политеизм, а в одного бога - монотеизм.

Одна из самых популярных классификаций религий - их разделение на мировые, региональные и местные. Мировые верования объединяют людей вне зависимости от их национальности, языка, гражданства. Такие религии получили распространение на всех континентах и в большинстве стран мира, объединяя крупные общности последователей. Согласно российской религиоведческой традиции, к мировым религиям относят христианство, ислам и буддизм.

Национальные религии, напротив, распространены преимущественно в пределах одного государства и имеют последователей среди представителей одной нации. Возникновение таких религий неразрывно связано с самой историей государства или нации и процессом их становления. Самой крупной по числу последователей национальной религией является индуизм, его исповедуют более 90% индусов. В Китае распространены конфуцианство и даосизм. Одними из древнейших региональных верований считаются синтоизм, распространённый в Японии, и иудаизм, большая часть последователей которого живет в Израиле, США и Канаде.

Местные религии исповедуют жители определённых географических регионов или представители отдельных этнических групп. Среди них, например, верования индийских племён и народов - групп коренного населения Латинской Америки, африканские традиционные религии различных племён, религия австралийских аборигенов.

АиФ.ru проконсультировался с религиоведом, руководителем центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Романом Лукиным и представляет древо религий. В неё вошли мировые, региональные и местные религии с разъяснением того, кто стоял у их истоков, где они зародились, кому поклоняются приверженцы этих религий, как они это выражают и т.д. Также в инфографике представлена актуальная статистика религиозного состава населения планеты Земля.

"Аргументы и факты".