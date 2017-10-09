В Facebook появилась группа, где разжигают религиозную вражду против УПЦ на Львовщине

В Facebook появилась группа «Геть московских попов из Галичины!», где собирают информацию о деятельности УПЦ в Львовской области и призывают противодействовать Церкви.

В частности, модераторы группы просят присылать информацию про "всю известную деятельность московского патриархата на Львовщине, о отдельных приходах и их месторасположении".

Пост сопровождается фотографией с оружием и с призывом противодействия Украинской Православной Церкви.