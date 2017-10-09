Священник УПЦ принял участие в торжественном открытии спортивного чемпионата Украины

Секретарь Сумской епархии протоиерей Георгий Тарабан принял участие в торжественном открытии чемпионата Украины по дзюдо, который проходит в Сумах. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

По приглашению Сумской федерации дзюдо отец Георгий поздравил организаторов, тренеров, судей и участников национального чемпионата, на который прибыло около 300 спортсменов почти из всех областей Украины.

Состоялось общение с комиссаром Европейского союза дзюдо Марианом Хефка, с руководством Сумской федерации дзюдо, а также с ведущими тренерами и спортсменами.