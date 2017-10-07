В Трускавце завершают возведение копии статуи Христа в Рио-де-Жанейро

Житель Трускавца Игорь Кисак за свой счет устанавливает на самой высокой точке города 12-метровую бетонную статую Исуса Христа, которая, по планам, будет копией «Христа-Спасителя» в бразильском Рио-де-Жанейро. Как сообщает ZAXID.NET все монтажные работы уже завершены.

«Идею установки в Трускавце статуи Исуса Христа я вынашивал с детства. Я думаю, что это будет объединять всех христиан и принесет нам мир. Как раз сегодня мы завершили выливать скульптуру из бетона. Остались отделочные работы», – рассказал Игорь Кисак.

Игорь Кисак отказался назвать стоимость этого проекта. «Если я жертвую деньги на церковь, то делаю это обязательно анонимно, чтобы не объявляли об этом. Так же я не хочу разглашать, сколько потратил на это дело», – сказал он.

Статую устанавливают на Гошевской горе, которая является самой высокой точкой города. Высота постамента – 3 м, высота самой скульптуры – 9 м.

12-метровая статуя Исуса в Трускавце является фактически копией знаменитого «Христа-Искупителя» в Рио-де-Жанейро. Бразильский Христос высотой почти 40 метров также установлен на горе в черте города.