На Закарпатье состоялся форум, который посетили ученые из 7 стран

Около 50 известных историков, богословов из Украины, Болгарии, Польши, России, Сербии, Словакии и Чехии приняли участие в конференции «Жизнь и благословенные труды преподобного Алексия (Кабалюка)», посвященной 140-летию со дня рождения и 70-летию со дня смерти известного миссионера и исповедника Православия святого Алексия. Форум проходил в Мукачево 4-5 октября, сообщает «Фома в Украине».

Организаторами мероприятия выступили Мукачевская епархия УПЦ, Богословско-исторический научно-исследовательский центр имени архимандрита Василия (Пронина), Государственный архив Закарпатской области, Архив Сербской Православной Церкви, кафедра истории Украины Ужгородского национального университета, Научно-исследовательский институт государственно-конфессионального права и государственно-церковных отношений Ужгородского национального университета, Международный институт афонского наследия в Украине (МИАНУ).

Начался форум молебном, который совершил архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор.

На открытии конференции было зачитано приветствие Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Предстоятель УПЦ призвал объективно изучать разносторонние церковные, исторические, богословские и агиографические аспекты личности святого Алексия. При чем, в этом процессе, по его словам, могут принимать участие как церковные, так и светские исследователи.

В своих докладах участники форума коснулись жизни преподобного Алексия, его эпохи и множества разнообразных тем, включая вопросы современности. По результатам работы конференции планируется выпуск сборника материалов.

В рамках форума состоялись презентации изданий МИАНУ и центра имени архимандрита Василия (Пронина).

5 октября участники форума помолились за Божественной литургией и совершили паломничество по монастырям Мукачевской епархии.

Напомним, в начале XX столетия среди жителей Закарпатья началось движение за возвращение из унии в состав Православной Церкви. Их стремления свободно выбирать веру вызвали жестокие peпpecсии со стороны венгерских властей.