Во Львове стартовала Экуменическая социальная неделя

В Центре Митрополита Андрея Шептицкого 4 октября торжественно открыли юбилейную Экуменическую социальную неделю "Достоинство. Служение. Солидарность. На пути обновления страны". Мероприятие объединило духовенство, представителей власти, педагогов, журналистов, а также гостей из-за рубежа, сообщает ТРК "Львов".

С открытием форума участников поздравил ректор Украинского католического университета Богдан Прах.

"Экуменическая неделя – это время раздумий над нашими шагами, которые сопровождают нашу жизнь. Во время форума будет много возможностей, чтобы мы поняли, посмотрели и приняли все, что услышим к исполнению, к жизни в любви. Господь дал нам ответственность, чтобы словом мы наполняли жизнь тех, которые нуждаются и мы должны протянуть руку и помочь", – подчеркнул Богдан Прах.

Председатель Львовской ОГА Олег Синютка отметил, что юбилейная Экуменическая социальная неделя популяризирует важные ценности – достоинство, служение, солидарность ради построения независимого государства.

Во время мероприятия участники приняли участие в открытых дискуссиях, затронули вопросы становления новой украинской диаспоры в Европе, акцентировали внимание на воспитании молодого поколения и христианского единства.

X Экуменическая социальная неделя продлится до 7 октября.

***Экуменическая социальная неделя (ЭСН) – Всеукраинский общественный форум, который стремится объединить ресурсы общества, власти, социальных организаций, Церквей, СМИ и педагогов вокруг решения актуальных проблем общества, базируясь на общечеловеческих ценностях и Социальной доктрине Церкви, стимулируя экуменический диалог в социальной сфере.