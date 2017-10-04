В Киеве закончилась реставрация уникальных Царских врат из Андреевской церкви

Заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко рассказал, что реставраторы окончили работы по восстановлению Царских врат из иконостаса Андреевской церкви. Об этом сообщает "Сегодня".

"В ближайшее время они будут выставлены в Софийском соборе, и их смогут увидеть киевляне и гости нашего города. После завершения реставрации Андреевской церкви они будут возвращены на свое историческое место в иконостасе ХVІІІ века", – рассказал Кириленко.

Напомним, сейчас продолжаются ремонтно-реставрационные работы в интерьере храма – памятника архитектуры. Проходит реконструкция инженерных сетей, а архитекторы и технологи "колдуют" над решением относительно покраски интерьера.

Фасад Андреевской церкви уже полностью восстановлен, недавно была открыта смотровая площадка, с которой открываются красивые виды на город. Также полностью отреставрированы и чугунные ступени, ведущие к храму.