На Закарпатье вместо сожженного вандалами деревянного поклонного креста установили новый - железный

По благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора, благодаря стараниям верующих Украинской Православной Церкви и других жителей Перечинщины (Закарпатская область) поклонный крест был восстановлен и в день его установки совершили благодарственный молебен. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.

8-метровый поклонный крест на Долине “Руна” был установлен 15 августа 2013 года, на высоте 1486 метров, в рамках празднования 1025-й годовщины Крещения Киевской Руси. 21 августа крест был освящен управляющим Мукачевской епархией, архиепископом Феодором – во время восхождения участников Международного интегрированного физкультурно-художественного фестиваля «Звезды достижимы» на гору Полонина Руна.

Акт вандализма над святыней был совершен в четвертую годовщину ее установки. Неизвестные срубили крест, изрубили его на куски и сожгли. В начале сентября, в отделе коммуникации полиции Закарпатской области сообщили, что установили личности предполагаемых вандалов.

В свое время Мукачевская православная епархия выразила возмущение по поводу факта акта вандализма и осудила действия надругательства над святыней. А потом епархией, при участии неравнодушных жителей региона, был изготовлен новый восьмиметровый крест, сделанный из железа. Его установили на той же высоте - 1486 метров, клириками Мукачевской епархии был отслужен благодарственный молебен. Вскоре планируется свершения полного чина освящение святыни.