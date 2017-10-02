На Сумщине восстанавливают старинный храм, который сгорел в 2014 году

Старинный храм Успения Богородицы в Чуйковцах, который дотла сгорел в марте 2014 года. Об этом сообщает Ямпіль.Info.

Жители потеряли не только духовный центр, но и святыню, которую их прадеды построили почти одновременно с основанием села - в 1730 году.

Сегодня церковь в селе пытаются отстроить, сделать ее хотя бы визуально похожей на оригинальную.

***Успенская церковь в Чуйковцах является бесценным памятником народной деревянной архитектуры, древнейшей на Сумщине деревянной церковью. В 90-х годах ее включили в число памятников истории и культуры Украины, после чего поставили на государственный учет как достопримечательность архитектуры и градостроения местного значения.