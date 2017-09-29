На Ровенщине из церкви украли иконы

В селе Новоселки, на Ровенщине, из Свято-Чудо-Михайловской церкви похитили иконы.

Как сообщает "Крапка", полицейские установили, что в ночь на 28 сентября неизвестный проник в помещение церкви, повредив замки на двери, и похитили четыре иконы: «Неувядаемый цвет», «Рождество Богородицы», «Введение во храм Божией Матери» и «Святитель Николай».

Со слов настоятеля храма, одна из похищенных икон («Неувядаемый цвет») датирована 18 веком и представляет большую культурную и историческую ценность. Больше из церкви ничего не пропало.

По факту кражи начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят оперативные и розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к совершенному преступлению, сообщают в полиции.