Во время экскурсий в подземельях тернопольского Кафедрального собора будут применять виртуальную реальность

Около тысячи человек посетили экскурсии подземельями Тернопольского замка и Кафедры; немало людей побывали на башне Архикатедрального собора. Увидеть древний Тернополь желающих много, поэтому в перспективе – открыть тоннели, применять современные информационные технологии, сообщает "0352.ua".

ОО «City Project» совместно с туристическо-информационным центром Тернополя надеются, что раскопки в городе будут проводиться в дальнейшем, а экскурсии станут интереснее.

"Сейчас для спуска в подземелья доступны замок и Собор. Печально то, что они не выходят за периметр здания. Мы, собственно, хотим связать Кафедру с замком, или Кафедру с Надставною церковью. Согласно всем данным это возможно. Будет круто, если человек спустится в одном месте, а очутится в другом", – рассказывает председатель ОО «City Project» Андрей Кир.

В планах размещать в подземельях музейные экспонаты, применять современные информационные технологии, в частности, виртуальную реальность.

Сейчас проводятся работы в Кафедральном соборе, для поднятия на колокольню, чтобы водить экскурсионные группы.