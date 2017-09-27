Винницкая епархия УПЦ предоставляет помощь эвакуированным из Калиновки

Ночью, из-за пожара на складах боеприпасов в Калиновке, была проведена эвакуация жителей города и близлежащих сел.

Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ, часть жителей Павловки нашла приют в Свято-Иоанно-Богословском монастыре в с. Лемешивка. Более сотни людей с маленькими детьми разместили в скитах монастыря, в корпусах и в храмах. Всем предоставили еду и горячий чай. Часть людей утром выехала из обители, но еще многие остаются под опекой настоятеля архимандрита Марка и братии обители. Сам отец Марк вечером, когда начались взрывы, также ездил в Калиновку и привозил людей в монастырь.

Многих, особенно семьи с маленькими детьми, забирают к себе волонтеры. Среди них есть священники и прихожане винницких храмов.

Митрополит Симеон после окончания ранней Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, во время которой звучала молитва за пострадавших от взрывов, также посетил пункт помощи. Владыка общался с людьми, которых переселили из Павловки и Калиновки, и высказал им слова поддержки. Митрополит Симеон предложил представителям городской власти, которые занимаются эвакуированными, в случае необходимости оказать любую посильную помощь от Винницкой епархии УПЦ.

Архиерей посетил также Винницкую городскую больницу скорой помощи, в которой сейчас находятся более 20 больных, эвакуированных с Калиновской районной больницы. Для них от епархии были переданы медицинские средства.

По благословению митрополита Симеона от Винницкой епархии была передана материальная помощь для приобретения еды и лекарств для 50 больных, которые были эвакуированы из Калиновки и находятся в хосписе и других отделениях Винницкой городской клинической больницы №3. Им были также переданы питьевая вода, влажные салфетки, и жидкое мыло.

Кроме этого по благословению митрополита Симеона была оказана помощь продуктами питания от общины больничного храма святителя Луки Крымского свыше 80 жителям сел Винницкого района, которые ночью также были эвакуированы в Винницу, и находятся в Винницкой районной больнице.