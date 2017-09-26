В Тернополе презентовали макет разрушенного храма

Макет приходского костела, который раньше находился на месте Цума, установили в Тернополе. Его разместили на аллее напротив универмага, так он будет напоминать о том, что в городе была величественная постройка, из которой просматривались окрестности Тернополя на расстоянии 30 км, сообщает еженедельник "Номер один".

Во время монтажа макета на месте его установки рабочие обнаружили артиллерийский снаряд. Его изъяли, а под фундамент на счастье авторы проекта заложили несколько монет.

Автором макета является Владимир Криса, архитектором – Борис Солонин, живописцем и скульптором – Дмитрий Мулярчук. Также его установлению коллектив обязан меценатам и благотворителям.

Приходской костел Матери Божьей Неустанной Помощи был построен в 1908 году по проекту архитектора Теодора Мариана Тальовського. А вот даты разрушения храма краеведы составить не могут. В архивах об этом нет никакого упоминания.

Последние данные о костеле датированы 1954 годом. После этого никакой информации о храме нет, поэтому исследователи предполагают, что его разрушили в 1955 году.

"Ежедневно над строительством костела работало 30 каменщиков, 15 каменщиков, 6 плотников, 50 помощников и 25 девушек. Благодаря этой работе было создано сооружение высотой 69 метров. С его башни было видно окрестности на расстоянии 30 км. Вследствие Первой и Второй мировых войн храм был уничтожен. Он превратился в руины, а в 1959 году на его месте построили центральный универмаг", – рассказывает автор идеи установки макета Тарас Циклиняк.

Краевед рассказывает, что во время военных действий город был почти полностью уничтожен. Все здания сравнялись на уровне второго этажа.