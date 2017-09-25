В Сумах люди выступили против строительства торгового центра, через которое разрушается старинный храм

В Сумах люди выступили против строительства торгового центра, потому что через строительные работы старинная церковь покрылась трещинами, а в соседних домах рушатся стены.

Сумчанин Владимир говорит, когда строители начали забивать первые сваи для фундамента торгового центра, в его доме начали появляться трещины, сообщают "ФАКТЫ. ICTV".

Не менее пострадал и собор, который находтся возле строительной площадки. Он тоже начал покрываться трещинами.

В Епархии боятся, что историко-культурный памятник 18 века не выдержит возведения новостройки. К тому же, котлован постепенно превращается в помойку. Чтобы как-то повлиять на застройщика, соседи обращались с заявлениями в полицию, областные и городскые власти. Там провели проверку и нашли нарушения в обустройстве строительной площадки.

Начальник Государственного архитектурно-строительного контроля Сумского городского совета Анатолий Довбня рассказал, что предварительное выполнения работ на данном котловане были выполнены ненадлежащим образом.

Свою проверку застройки провело и Министерство культуры. Те нашли грубые нарушения в действиях застройщика. Обязали его немедленно прекратить любые работы в центре города и привести документацию в соответствие с законом.

На это застройщику отвели месяц времени. Если не выполнит требование, его оштрафуют на несколько десятков тысяч гривен. А тем временем Владимир с семьей уже двенадцать лет живет над котлованом, за трещину в его доме он не получил компенсации, и не услышал извинений.