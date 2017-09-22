В кафедральном соборе Херсона состоялось отпевание семьи, которая погибла во время пожара

В день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, по завершении Божественной литургии в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона состоялся чин отпевания семьи Майданик, кторые трагически погибли во время пожара ночью 19 сентября - матери Елены и ее троих детей - Сергея (8 лет), Виктории (5 лет) и Вероники (1 год). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии.

Дом, который был уничтожен в результате пожара, находится совсем рядом с кафедральным собором и семья была его прихожанами.

Чин отпевания совершил клирик Свято-Духовского кафедрального собора протоиерей Константин Ланцев. За богослужением молились родственники погибших, духовенство кафедрального собора, представители Херсонской городской власти, дирекция, педагогический коллектив 14 школы города Херсона, в которой учился Сергей Майданик, а также одноклассники Сергея.

Напоминаем, что по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, осуществляется сбор помощи для пострадавших жителей дома, в числе которых и муж погибшей Елены Майданик Юрий. Он находится в Херсонской областной клинической больнице с 90% ожогов тела.

Пострадавшим необходимы: предметы быта (посуда, полотенца, постельное белье, гигиенические средства и т. д.), канцелярские принадлежности, продукты питания и медикаменты. Все необходимое можно приносить в пункты приема, которые находятся в здании городской мэрии, в общежитии по ул. Комковой, 76 в, или в Херсонское Епархиальное Управление - ул. Преображенская, 36.