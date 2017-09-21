Куликовская битва: на самом деле Пересвет сражался с тибетским монахом-магом

Через шестьсот лет после Куликовской битвы открылись ее новые подробности.

"Ох, уж это бабско-православное воспитание! Вы что, теперь и читателей-мужиков надумали тряпками сделать? Мою жену и дочь будут насиловать, сына угонять в рабство, а мне что - поститься, молиться и всех прощать - по совету достопочтенной Марии Городовой? Как там в Библии про прощение сказано - до семижды семидесяти раз? Итого 490 раз? То есть всегда? Ага, разогнался: Бог, конечно, создал всех разными, да вот только полковник Кольт всех уравнял. Вы что, не в курсе: есть люди, понимающие только силу..." Клинт-Иствуд-не-промахнется

В курсе, уважаемый поклонник американских вестернов и лично актера Клинта Иствуда, в курсе, да, такие люди есть. И их много. Можно сказать, тьма-тьмущая, "имя им легион". Но и среди святых есть воины. Вспомним Пересвета, 21 сентября 1380 г. вступившего в прямой бой с Челубеем на Куликовом поле. Вспомним, что его, как и другого монаха - Ослябю, наш великий святой Сергий Радонежский благословил идти в войско Дмитрия Донского. Причем, согласно преданию, и Пересвет, и Ослябя были не просто чернецами, то есть монахами, но и схимонахами - иноками, избравшими предельное отчуждение от мира и от мирских дел ради служения Богу. И вот этих схимников преподобный Сергий Радонежский благословляет на битву - тут не измена словам Христа "любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас". Не отречение от принципа кротости - добродетели монашествующих. Тут ситуация, определяемая словами Спасителя: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих". Зло в лице многотысячной золотоордынской армии Мамая было сильно, оно угрожало жизням не одного - тысячей, его нужно было остановить.

Этот поединок многое значил. Челубей был не просто могучим здоровяком, сильнейшим из тех, кого мог выдвинуть на передовую Мамай. Челубей был обученным воином. И здесь я имею в виду не только боевую подготовленность. Вот что рассказывает наш современник епископ Митрофан (Баданин). В Троице-Сергиевой лавре есть монах, во времена своей юности увлекавшийся восточными духовными традициями и боевыми искусствами. С началом перестройки он с друзьями решил поехать прямо в Тибет - поступить в какой-нибудь буддистский монастырь. А с 1984 года монастыри Тибета уже были открыты, правда, с ограничениями, но по специальным квотам в них уже можно было попасть, и туда устремилась лавина иностранцев. Как говорят очевидцы, к такому нашествию адептов восточных практик и просто любопытствующих в самих монастырях относились крайне неприязненно. Монастырь - это строгая жизнь со своим укладом, туристы и непосвященные тут только помеха. Поэтому нашего будущего монаха и его друзей ждало разочарование, еще бы! Они так стремились к этому возвышенному учению, к этому братству, духовным подвигам, мантрам, молитвам, проделали такой долгий путь, приложили столько усилий, а к ним да и ко всем приезжим такое, мягко говоря, отнюдь не возвышенное отношение. Недружелюбие продолжалось до тех пор, пока тибетцы не узнали, что перед ними русские. Вот тут все изменилось - в миг, чудесным образом. Услышав, что приезжие русские, монахи начали переговариваться между собой, оживились, и в разговоре зазвучало слово "Пересвет".

Оказалось, имя русского монаха, жившего шесть столетий назад, записано в особой святой книге, где тибетцы фиксируют важнейшие духовные события. Победа Пересвета над Челубеем была занесена туда как раз как такое выдающееся явление, выпадающее из привычного хода вещей.

И тут, через шестьсот лет, "случайно" выяснилось, что противником нашего схимонаха Пересвета во время Куликовской битвы был не просто опытный воин и богатырь. Челубей был тибетским монахом, прошедшим подготовку не только в системе боевых искусств Тибета, но и освоивший древнейшую практику боевой магии - Бон-по. Причем Челубей достиг вершин этого посвящения и обрел статус "бессмертного".

"Словосочетание "Бон-по", - поясняет епископ Митрофан, - можно перевести как "школа боевой магической речи", то есть искусство борьбы, в котором эффективность приемов боя беспредельно возрастает за счет привлечения путем магических заклинаний силы могучих сущностей потустороннего мира - демонов (бесов). В результате человек впускает в себя "силу зверя", проще говоря, превращается в единое существо с демоном, некий симбиоз человека и беса, становясь бесноватым. Платой за такую услугу является бессмертная душа человека, которая и после смерти не сможет освободиться от этих жутких посмертных объятий сил тьмы. Считалось, что такой монах-воин практически непобедим. Количество таких избранных духами воинов-тибетцев всегда было крайне невелико, они считались особым явлением в духовной практике Тибета. Поэтому-то Челубей и был выставлен на единоборство с Пересветом, чтобы еще до начала сражения духовно сломить русских".

И еще один важный момент. Удивительный бой не раз вдохновлял художников. Самые известные, пожалуй, картины Васнецова и Авилова явно не точны. Дело в том, что на этих полотнах оба воина изображены в доспехах, что искажает глубинную суть происходившего. Наш современник, гениальный художник, так рано покинувший мир, Павел Рыженко увидел сюжет точнее: Пересвет выходит на схватку без доспехов, в облачении русского монаха великой схимы и с копьем в руке. Потому-то он и сам получил тяжелую рану от Челубея, но "бессмертного" убил. Как в схватке библейского Давида против исполина Голиафа, наш Пересвет вышел на бой не в доспехах и с совершенным оружием, а защищенный именем Бога и во имя Его: "Не мечом и копьем спасет Господь! С тобой сила, а со мной Господь!" Победа Пересвета над Челубеем стала не просто вдохновляющим примером для всего войска: монах-схимник, монах, отвергнувший заботы мира, принял вызов силы тьмы в прямом, буквальном смысле слова.

Предвижу вопрос от таких же, как автор сегодняшнего письма, поклонников полковника Кольта: "Но ведь Бог-то его и не защитил". Да, Пересвет отдал свою жизнь "за други своя", за Родину, во славу Господа. Но жизнь человеческая, и особенно жизнь святых, не ограничена рамками этого мира. Кстати, так же, как битвы добра со злом. Они ведутся не только здесь...

Продолжение следует.

"Российская газета".