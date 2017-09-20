На Закарпатье из монастыря украли украшения, которые пожертвовали верующие для местночтимой иконы

Серафимовский женский монастырь, который находится в селе Приборжавское, на Закарпатье, ограбили 18 сентября.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, из обители были украдены украшения для иконы преподобного Серафима Саровского, пожертвованные верующими в знак благодарности святому. Пропажу заметили послушницы во время уборки храма и сразу сообщили о краже в правоохранительные органы.

Следственно-оперативная группа быстро разыскала подозреваемую в краже. Как отмечают в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, ею оказалась 33-летняя жительница соседнего села Долгое. Похищенные вещи подозреваемая вернула.