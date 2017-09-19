В Луцке помолились о погибших байкерах

В Луцке, в Свято-Пантелеймоновском храме, 18 сентября молились о душах погибших байкеров их товарищи и священнослужители Волынской епархии УПЦ. Такое чествование происходит уже не первый год, байкеры ежегодно собираются в православном храме, чтобы вспомнить в молитве погибших друзей, сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ.

По благословению управляющего Волынской епархией УПЦ владыки Нафанаила, службу совершили председатель просветительского отдела епархии протоиерей Валентин Марчук, председатель отдела по делам молодежи иеромонах Илья (Вишневский), священники Андрей Кузло и Роман Гелета.

После заупокойной молитвы, отец Валентин Марчук призвал всех присутствующих к постоянной молитве о погибших, в знак памяти, любви и уважения.