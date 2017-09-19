В Луцке помолились о погибших байкерах

16:32, 19 сентября 2017
Общество
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Фото: volyn.church.ua

В Луцке, в Свято-Пантелеймоновском храме, 18 сентября молились о душах погибших байкеров их товарищи и священнослужители Волынской епархии УПЦ. Такое чествование происходит уже не первый год, байкеры ежегодно собираются в православном храме, чтобы вспомнить в молитве погибших друзей, сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ.

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По благословению управляющего Волынской епархией УПЦ владыки Нафанаила, службу совершили председатель просветительского отдела епархии протоиерей Валентин Марчук, председатель отдела по делам молодежи иеромонах Илья (Вишневский), священники Андрей Кузло и Роман Гелета.

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После заупокойной молитвы, отец Валентин Марчук призвал всех присутствующих к постоянной молитве о погибших, в знак памяти, любви и уважения.

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