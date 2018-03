Верующие ученые: выдающиеся физики и математики

Представляем вашему вниманию список ученых, чье мировоззрение было религиозным. Для придания списку большей «надёжности» мы старались всеми силами избегать включения в него людей, о мировоззрении которых имеются противоречивые сведения, сообщает "Православие.фм".

Физика

Галилео Галилей Galileo Galilei (1564 - 1642)

Мировоззрение. Католик. Утверждал, что «Священное Писание не может ни в каком случае утверждать ложь или ошибаться; изречения его абсолюты и непреложно истинны».

Вклад в науку. Опроверг аристотелевскую физику. Первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел. Заложил основы классической механики, основывая её на экспериментальном методе, за что его часто называют «отцом современной физики».

Эдм Мариотт Edme Mariotte (1620 - 1684)

Мировоззрение. Римо-католический священник, настоятель монастыря Сен-Мартэнсубон.

Вклад в науку. Один из основателей Французской Академии Наук. В 1660 году открыл т.н. «слепое пятно» в человеческом глазе. На 17 лет позже Бойля открыл закон зависимости между объемом и упругостью газа. Построил теорию удара в механик, а также создал баллистический маятник. Внес вклад в развитие аэродинамической теории соображениями о соотношении скорости и сопротивления.

Блез Паскаль Blaise Pascal (1623 - 1662)

Мировоззрение. Католик-янсенист. Религиозный философ, Паскаль защищал христианскую веру, спорил с Декартом, спорил с атеистами своего времени, порицал казуистику иезуитов, которые оправдывали пороки высшего общества (в «Письмах к провинциалу»), автор многочисленных размышлений на философские и религиозные темы. Написал произведение «Мысли о религии и других предметах», собрание идей в защиту христианства от критики со стороны атеистов в которое входит знаменитое «пари Паскаля».

Вклад в науку. Создал счетную машину-арфмометр. Опытным путем опроверг в то время господствующую аксиому, воспринятую от Аристотеля о том, что природа «боится пустоты», одновременно сформулировал основной закон гидростатики. В переписке с Ферма заложил основы теории вероятностей. Он также стоит у истоков проективной геометрии и математического анализа.

Сэр Исаак Ньютон Sir Isaac Newton (1642 - 1727)

Мировоззрение. Англиканин, взгляды близки к ереси арианства. Ньютон исследовал Библию, причём объем его текстов по исследованию Писания превосходит объем написанных им научных текстов. Своим трудом «Principia Mathematica» надеялся побудить мыслящего человека поверить в Бога.

Вклад в науку. Автор «математических начал натуральной философии», открыл дифференциальное и интегральное исчисление, основал классическую механику.

Пьер Луи де Мопертюи Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698 - 1759)

Мировоззрение. Католик, философ. Вольтер написал против него множество сатир, например «Доктор Акакий, папский лекарь», перед смертью ученый признал, что христианство «ведёт человека к величайшему благу при помощи величайших возможных средств».

Вклад в науку. Ввел в механику понятие принципа наименьшего действия, причем сразу указал на его универсальную природу. Был первопроходцем в генетике, в частности некоторые находят, что его взгляды способствовали становлению теории эволюции и естественного отбора.

Луиджи Гальвани Luigi Galvani (1737 - 1798)

Мировоззрение. Католик. Изучал богословие, хотел связать свою жизнь с Церковью, но выбрал путь науки. О глубокой религиозности Гальвани говорит его биограф, профессор Вентуроли. В 1801 году об ученом пишет другой его биограф, Алиберт: «можно добавить, что в своих публичных демонстрациях, он никогда не завершал свои лекции без призыва к свои слушателям к обновлению веры, всегда обращая их внимание на идею вечного Провидения, которое развивает, сохраняет и заставляет жизнь литься среди многих других видов вещей».

Вклад в науку. Одним из первых исследовал электрофизиологию и «животное электричество». В честь него был назван феномен «гальванизм».

Алессандро Вольта Alessandro Volta (1745 - 1827)

Мировоззрение. Католик. Догматы, общественная жизнь и обряды римской Церкви составляли большую часть жизни (культуры) Вольта. Его лучшими друзьями были клирики. Вольта оставался близок к своим братьям: канонику и архидиакону и был воцерковленным человеком (практикующим, в католической терминологии). Среди примеров его религиозности - заигрывание с Янсенизмом в 1790х годах, исповедание веры 1815 года, написанное для того, чтобы защитить религию от сциентизма. В 1794 году Вольта написал несколько писем: своим братьям и профессору богословия из университета Павии, в этих письмах он просил у них совета о своем возможном браке.

Вклад в науку. Физик, в 1800 году изобрел химическую батарею. Открыл метан. Нашел способы измерить заряд (Q) и потенциал (V). Создал первый в мире химический источник тока.

Андре-Мари Ампер André-Marie Ampère (1775 - 1836)

Мировоззрение. Католик. Ученому приписывают следующее высказывание: «Учись, исследуй земное - это обязанность мужа науки. Одной рукой исследуй природу, а другою, как за одежду отца, держись за край Божией ризы». В 18 лет ученый считал, что в его жизни было три кульминационных момента: «Первое причастие, прочтение работы Антуана Томаса «хвалебная речь Декарту», и взятие Бастилии». Когда умерла его жена, Ампер выписал две строфы из Псалмов и молитву «О Господе, Боже Милостивый, соедини меня на Небесах с теми, кого ты разрешил мне любить на Земле», в то время его обуревали сильные сомнения, и в свободное время ученый читал Библию и Отцов Церкви.

Вклад в науку. Физик и математик. В электродинамике: установил правило для определения направления действия магнитного поля на магнитную стрелку («правило Ампера»), обнаружил влияние магнитного поля Земли на движущиеся проводники с током, открыл взаимодействие между электрическими токами, сформулировал закон этого явления («закон Ампера»). Внес вклад в развитие теории магнетизма: открыл магнитный эффект соленоида. Ампер был и изобретателем - именно он придумал коммутатор и электромагнитный телеграф. Ампер внес вклад и в химию, своими совместными работами с Авогадро

Ханс Кристиан Эрстед Hans Christian Ørsted (1777 - 1851)

Мировоззрение. Лютеранин (предположительно). В своей речи 1814 года, озаглавленной «Развитие науки, понимаемое как задача религии» (эту речь ученый поместил в свою книгу «The Soul in Nature», в ней он пишет, что данное выступление включает в себя многие идеи, которые более развиты в других частях книги, но здесь они представлены как единое целое), Эрстед утверждает следующее: «мы попытаемся установить наше убеждение о существующей гармонии между наукой и религией, показав, как человек науки должен смотреть на свои занятия, если он понимает их правильно, а именно, как на задачу религии». Далее идет длинное рассуждение, которое можно найти в книге.

Вклад в науку. Физик и химик. Открыл, что электрический ток создает магнитное поле. Первый современный мыслитель, который подробно описал и дал название мыслительному эксперименту. Работы Эрстеды явились важным шагом на пути к унифицированному понятию энергии.

Майкл Фарадей Michael Faraday (1791 - 1867)

Мировоззрение. Протестант, церковь Шотландии. После женитьбы служил дьяконом и церковным старостой в одном из домов собраний своей юности, исследователи отмечают, что «сильное чувство согласия между Богом и природой пропитывало собой всю его жизнь и работу».

Вклад в науку. Внес вклад в электромагнетизм и электрохимию. Считается лучшим экспериментатором и одним из самых влиятельных ученых в истории науки. Открыл бензол. Заметил явление, названное им диамагнетизмом. Открыл принцип электромагнитной индукции. Изобретение им электромагнитных вращателей послужило основой для электродвигателя. В том числе благодаря его усилиям электричество стало использоваться в технологиях.

Джеймс Прескотт Джоуль James Prescott Joule (1818 - 1889)

Мировоззрение. Англиканин (предположительно). Джоуль писал: «Феномен природы, будь то механическая, химическая, жизненная, почти полностью продолжительно переходит сама в себя. Таким образом, поддерживается порядок и ничто не выведено из строя, ничто не потеряно навечно, но весь механизм, как он есть, работает гладко и гармонично весь управляем Божьей волей». Был одним из ученых, подписавших «Декларацию студентов Естественных и физических наук», написанной в ответ на волну Дарвинизма, пришедшую в Англию.

Вклад в науку. Сформулировал первый закон термодинамики, открыл Закон Джоуля о мощности тепла при протекании электрического тока. Первым посчитал скорость молекул газа. Вычислил механический эквивалент тепла.

Сэр Джордж Габриель Стокс Sir George Gabriel Stokes (1819 - 1903)

Мировоззрение. Англиканин (предположительно). В 1886 году стал президентом Института Виктории (Victoria Institute), целью которого было дать ответ эволюционному движению 60х годов, в 1891 Стокс выступил с лекцией в этом институте, также был президентом Британского и Зарубежного (Foreign) Библейского общества, активно занимался миссионерскими проблемами. Стокс говорил «Я не знаю никаких здравых выводов науки, которые бы противоречили христианской религии».

Вклад в науку. Физик и математик, автор теоремы Стокса, внес значительный вклад в развитие гидродинамики, оптики и математической физики.

Уильям Томсон, лорд Кельвин William Thomson, 1st Baron Kelvin (1824 - 1907)

Мировоззрение. Пресвитерианин. На протяжении всей жизни был набожным человеком, каждый день посещал церковь. Как видно из выступления ученого в «Christian Evidence Society» (организация, созданная, чтобы побороть атеизм в викторианском обществе), Томпсон считал, что его вера помогает ему познавать действительность, информирует его. В широком смысле этого слова, ученый был креационистом, однако он ни в коем случае не был «геологом потопа», можно сказать, что он поддерживал взгляд, известный как теистическая эволюция. Часто открыто не соглашался с последователями Ч. Дарвина, вступал с ними в споры.

Вклад в науку. Математический физик и инженер. Сформулировал первый и второй законы термодинамики, помог унифицировать возникающие дисциплины в физике. Он догадался, что существует нижний предел температуры, абсолютный ноль. Известен также как изобретатель, автор около 70 патентов.

Джеймс Клерк Максвелл James Clerk Maxwell (1831 - 1879)

Мировоззрение. Христианин евангелической веры. В конце жизни стал церковным старостой в Церкви Шотландии. В детстве посещал богослужения как в Церкви Шотландии (деноминация его отца) так и в Епископальной Церкви (деноминация его матери), в апреле 1853 года ученый обратился в евангельскую веру, из-за чего стал придерживаться антипозитивистских взглядов.

Вклад в науку. Физик, основное достижение которого состояло в формулировке классической теории электромагнетизма. Таким образом, он объединил до этого разрозненные наблюдения, эксперименты и уравнения в электричестве, магнетизме и оптике в единую теорию. Уравнения Максвелла показывают, что электричество, магнетизм и свет есть одно и то же явление. Эти его достижения были названы «вторым величайшим объединением в физике» (после работ Исаака Ньютона). Ученый также помог разработать распределение Больцмана-Максвелла, которая есть статистическое средство описания некоторых аспектов в кинетической теории газов. Максвелл также известен, как человек, создавший первую долговечную цветную фотографию в 1861 году.

Сэр Джон Амброз Флеминг Sir John Ambrose Fleming (1849 - 1945)

Мировоззрение. Конгрегационалист. Флеминг был креационистом и отвергал идеи Дарвина, считая их атеистическими (из книги Флеминга «Evolution or Creation?»). В 1932 году он помог основать «Движение против эволюции» («Evolution Protest Movement»). Флеминг однажды проповедовал в лондонской церкви Святого Мартина «что в полях», и проповедь его была посвящена свидетельству Воскресения. Большую часть своего наследства ученый завещал христианским благотворительным организациям, помогавшим нищим.

Вклад в науку. Физик и инженер. Считается отцом современной электротехники. Сформулировал два известных физике правила: левой и правой руки. Изобрел так называемую лампу Флеминга («Fleming valve»)

Сэр Джозеф Джон Томсон Sir Joseph John Thomson (1856 - 1940)

Мировоззрение. Англиканин. Рэймонд Сиджер в своей книге «J. J. Thomson, Anglican» утверждает следующее: «Как профессор, Томпсон посещал вечернюю воскресную службу университетской часовни, и как глава университета, утреннюю. Более того, он проявлял интерес к Миссии Тринити в Кэмбервелле. С уважением к своей личной религиозной жизни, Томпсон неизменно молился каждый день, и читал Библию перед сном. Он действительно был верующим христианином!».

Вклад в науку. Физик, открыл электрон и изотоп. Лауреат Нобелевской премии по физике 1906 года за «открытие электрона и заслуги в области теоретических и экспериментальных исследований проводимости электричества в газах». Ученый также изобрел масс-спектрометр, открыл естественную радиоактивность у калия и показал, что водород имеет лишь один электрон на атом, в то время как предыдущие теории допускали множество электронов у водорода.

Макс Планк Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858 - 1947)

Мировоззрение. Католик (обратился за шесть месяцев до смерти), до этого - глубоко религиозный деист. В своей работе «Религия и естествознание» ученый написал (цитата проведена с контекстом, с начала абзаца: «При таком совпадении следует, однако, обратить внимание на одно принципиальное различие. Религиозному человеку Бог дан непосредственно и первично. Из Него, Его всемогущей воли исходит вся жизнь и все явления как телесного, так и духовного мира. Хотя Он и непознаваем разумом, но тем не менее непосредственно проявляет себя через посредство религиозных символов, вкладывая свое святое послание в души тех, кто, веруя, доверяется Ему. В отличие от этого для естествоиспытателя первичным является только содержание его восприятий и выводимых из них измерений. Отсюда путем индуктивного восхождения он пытается по возможности приблизиться к Богу и Его миропорядку как к высшей, вечно недостижимой цели. Следовательно, и религия, и естествознание нуждаются в вере в Бога, при этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания - в конце».

Вклад в науку. Основоположник квантовой физики, из-за чего стал лауреатом Нобелевской премии по физике 1918 года. Сформулировал постулат Планка (радиация темный тел), выражение для спектральной плотности мощности излучения абсолютно чёрного тела.

Пьер Дюэм Pierre Maurice Marie Duhem (1861 - 1916)

Мировоззрение. Католик. Часто спорил с Марселем по поводу религиозных вопросов. Д. ОКоннор и Е. Робинсон в биографии Дюгема утверждают, что его религиозные взгляды сыграли большую роль в определении его взглядов научных. Ученый также занимался философией науки, в своей главной работе он показал, что начиная с 1200 года наука не игнорировалась, и что Римо-Католическа Церковь поощряла развитие Западной науки.

Вклад в науку. Известен своими работами по термодинамике (отношение Гиббса-Дюэма, уравнение Дюэма-Маргулеса), также внес вклад в гидродинамику, теорию упругости.

Сэр Уильям Брэгг Sir William Lawrence Bragg (1890 - 1971)

Мировоззрение. Англиканин (возможно, англо-католик). Дочь Брэгга, писала о вере ученого: «Для У. Брэгга религиозная вера была готовностью поставить все на гипотезу, что Иисус Христос был прав, и проверить это экспериментом по совершению дела милосердия на протяжении всей жизни. Чтение Библии было обязательным. Брэгг часто говорил, что «если у меня вообще есть какой-либо стиль письма, то это все из-за того, что я был воспитан на Авторизованной Версии [Библии]». Он знал Библию и мог обычно выдать «главу или стих». Молодой профессор У. Брэгг стал церковным старостой в Церкви св. Иоанна в Аделаиде. Он также получил разрешение проповедовать».

Вклад в науку. Физик, лауреат Нобелевской премии 1915 года за «заслуги в исследовании кристаллов с помощью рентгеновских лучей». Брэгг также создал первый прибор для регистрации дифракционной картины. Вместе с сыном он разработал основы метода определения структуры кристаллов по дифракционной картине рентгеновских лучей.

Артур Холли Комптон Arthur Holly Compton (1892 - 1962)

Мировоззрение. Пресвитерианин. Рэймонд Сиджер в своей статье «Compton, Christian Humanist», опубликованной в журнале «The Journal of the American Scientific Affiliation» пишет следующее: «Вместе с тем как Артур Комптон взрослел, расширялся и его кругозор, но это всегда был четкий христианский взгляд на мир. На протяжении всей жизни ученый был активен в делах церкви, начиная с преподавания в воскресной школе и работы церковным старостой, заканчивая должности в «Presbyterian Board of Education». Комптон верил, что основная проблема человечества, вдохновляющий смысл жизни, лежит вне науки. По информации журнала «Times» за 1936 год, ученый некоторое время был диаконом в Баптисткой Церкви.

Вклад в науку. Физик, за открытие «эффекта Комптона» был удостоен Нобелевской премии 1927 года. Изобрел метод демонстрации вращения Земли.

Жорж Леметр Monseigneur Georges Henri Joseph Édouard Lemaître (1894 - 1966)

Мировоззрение. Католический священник (с 1923 года). Леметр считал, что вера может быть преимуществом для ученого: «По мере того, как наука проходит простую стадию описания, она становится истинной наукой. Также она становится более религиозной. Математики, астрономы и физики, например, являются очень религиозными людьми, за немногими исключениями. Чем глубже они проникают в тайну Вселенной, тем глубже становится их убеждение, что сила, стоящая за звездами, электронами и атомами, есть закон и благость».

Вклад в науку. Космолог, является автором теории расширяющейся Вселенной, Леметр первым сформулировал зависимость между расстоянием и скоростью галактик и предложил в 1927 году первую оценку коэффициента этой зависимости, известную ныне как постоянная Хаббла. Теория Леметра об эволюции мира начиная с «первоначального атома» иронично была названа «Большим взрывом» Фредом Хойлом в 1949 году. Это название, «Большой взрыв», исторически закрепилось в космологии.

Вернер Карл Гейзенберг Werner Karl Heisenberg (1901 - 1976)

Мировоззрение. Лютеранин, хотя, к концу жизни его считали мистиком, так как его взгляды на религию не были ортодоксальными. Автор высказывания: «Первый глоток из стакана естествознания делает атеистом, но на дне стакана ожидает Бог».

Вклад в науку. Лауреат Нобелевской премии 1932 года за создание квантовой механики. В 1927 году ученый опубликовал свой принцип неопределенности, который принес ему всемирную известность.

Сэр Невилл Мотт Sir Nevill Francis Mott (1905 - 1996)

Мировоззрение. Христианин. Приводим высказывание ученого: «Я верю в Бога, который может ответить на молитвы, которому мы можем довериться и без которого жизнь на Земле была бы бессмысленной (сказкой, рассказанной умалишенным). Я верю, что Бог открыл Себя нам многими путями, через многих мужчин и женщин, и для нас, живущих на Западе, понятнейшее откровение через Иисуса Христа и тех, кто за ним последовал».

Вклад в науку. В 1977 году получил Нобелевскую премию по физике за «фундаментальные теоретические исследования электронной структуры магнитных и неупорядоченных систем».

Николай Николаевич Боголюбов (1909 - 1992)

Мировоззрение. Православный. А. Боголюбов пишет о нём: «Вся совокупность его знаний была единым целым, и основу его философии составляла его глубокая религиозность (он говорил, что нерелигиозных физиков можно пересчитать на пальцах). Он был сыном православной церкви и всегда, когда ему позволяло время и здоровье, он ходил к вечерне и к обедне в ближайшую церковь».

Вклад в науку. Доказал теорему «об остроте клина», создал совместно с Н. Крыловым теорию нелинейных колебаний. Создал последовательную теорию сверхпроводимости. В теории сверхтекучести вывел кинетические уравнения. Предложил новый синтез теории Бора квазипериодических функций.

Артур Леонард Шавлов Arthur Leonard Schawlow (1921 - 1999)

Мировоззрение. Методист. Генри Маргено приводит следующее высказывание ученого: «И вижу необходимость в Боге как во Вселенной, так и в своей жизни». Когда ученого спросили, является ли он человеком религиозным, то он ответил: «Да, я был воспитан протестантом и я был в нескольких деноминациях. Я хожу в церковь, в очень хорошую методистскую церковь». Ученый также заявлял о том, что он - ортодоксальный протестант.

Вклад в науку. Физик, получил Нобелевскую премию по физике 1981 года за «вклад в развитие лазерной спектроскопии». Помимо оптики, Шавлов также исследовал такие области физики как сверхпроводимость и ядерный магнитный резонанс.

Абдус Салам Mohammad Abdus Salam (محمد عبد السلام‎) (1926 - 1996)

Мировоззрение. Мусульманин общины ахмадитов. В своей нобелевской речи учёный цитирует Коран. Когда пакистанское правительство приняло поправку к конституции, объявляющей членов общины Ахмадия не-мусульманами, ученый в знак протеста покинул страну.

Вклад в науку. В 1979 году получил Нобелевскую премию по физике за теорию объединения слабых и электромагнитных взаимодействий. Одними из его главный достижений были также: модель Пати-Салама, магнитный фотон, векторные мезоны, работа по суперсимметрии.

Чарлз Хард Таунс Charles Hard Townes (род. 1915)

Мировоззрение. Протестант (Объединенная Церковь Христа). В своем интервью журналу «The Guardian» за 2005 год, ученый сказал, что «был воспитан христианином, и в то время, как мои идеи менялись, я всегда чувствовал себя религиозным человеком», в том же интервью Таунс заявил следующее: «Что такое наука? Наука есть попытка понять как работает Вселенная, включая человеческий род. Что такое религия? Она есть попытка понять назначение и смысл Вселенной, включая род человеческий. Если существует это назначение и смысл, тогда оно должно быть взаимосвязано со структурой Вселенной и тем, как она работает (…) Поэтому вера должна научить нас чему-то в науке и наоборот».

Вклад в науку. Один из создателей квантовой электроники, в 1964 году получил Нобелевскую премию по физике за «фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе». В 1969 году совместно с другими учеными открыл т.н. «мазерный эффект» (излучение космических молекул воды на длине волны 1,35 см.), совместно с коллегой первым посчитал массу черной дыры в центре нашей галактики. Ученый также внес вклад и в нелинейную оптику: обнаружил вынужденное рассеяние Мандельштама Бриллюэна, ввел представление о критической мощности пучка света и явлении самофокусировки, экспериментально наблюдал эффект автоколлимации света.

Фримен Джон Дайсон Freeman John Dyson (род. 1923)

Мировоззрение. Христианин без деноминации, хотя взгляды Дайсона можно охарактеризовать как агностицизм (в одной из своих книг он написал, что не считает себя верующим христианином, но лишь практикующим и заявил, что не видит смысл в теологии, которая заявляет, что знает ответы на фундаментальные вопросы). Ученый энергично не соглашается с редукционизмом, так, в своей темпелтоновской лекции, Дайсон сказал: «Наука и религия есть два окна, в которые люди смотрят, пытаясь понять Вселенную, понять почему они здесь находятся. Эти два окна открывают различный вид, но они направлены на одну и ту же Вселенную. Ни один из них не полон, оба они односторонни. Оба исключают существенные части реального мира».

Вклад в науку. Теоретический физик и математик, известный своими работами по квантовой электродинамики, астрономии и ядерной инженерии.

Энтони Хьюиш Antony Hewish (род. 1924)

Мировоззрение. Христианин. Из письма Т. Дмитрову: «Я верю в Бога. Мне представляется бессмысленной та мысль, что Вселенная и наше существование лишь случайность космического масштаба и что жизнь возникла в результате беспорядочных физических процессов, просто потому что для этого сложились благоприятные условия. Как христианин, я начинаю понимать смысл жизни благодаря вере в Творца, Чья природа отчасти открылась в Человеке, рожденном 2000 лет назад».

Вклад в науку. В 1974 году удостоен Нобелевской премии по физике за «определяющую роль в открытии пульсаров».

Арно Аллан Пензиас Arno Allan Penzias (род. 1933)

Мировоззрение. Иудей, в книге Джерри Бергмана приводится следующая цитата ученого: «Наилучшие данные, которые у нас имеются, представляют из себя то, что я бы сумел предсказать, имей я перед собой только Пятикнижие Моисеево, книгу Псалмов и Библию целиком». В своих речах ученый часто говорил, что видит во Вселенной смысл, и указывал на нежелание научной среды принимать Теорию Большого Взрыва, так как она указывает на сотворение мира.

Вклад в науку. Физик, за открытие реликтового излучения в 1976 году получил Нобелевскую премию по физике. С помощью мазера решил задачу увеличения точности настройки антенны.

Джозеф Тейлор младший Joseph Hooton Taylor, Jr. (род. 1941)

Мировоззрение. Квакер. Мировоззрении ученого известно из книги Иштвана Харгитая, на вопрос «Не могли бы вы рассказать о своем отношении к религии?» ученый ответил следующим образом: «Мы с семьей активные члены религиозной общины «Друзья», то есть квакерской общины. Религия составляет важную часть нашей жизни (особенно для нас с женой; для наших детей в меньшей мере). Мы с женой часто проводим время с другими верующими нашей общины; это помогает нам лучше осознать свое отношение к жизни, напоминает о том, для чего мы на Земле и что мы можем сделать для других. Квакеры это группа христиан, верящих в возможность непосредственного общения человека с Духом, Которого мы называем Богом. Размышление и самосозерцание помогает общаться с этим Духом и узнавать многое о себе и о том, как следует жить на Земле. Квакеры считают, что войны не способны разрешить противоречия и что долговременные результаты достигаются путем мирного решения проблем. Мы всегда отказывались и отказываемся участвовать в войне, но готовы служить своей стране другими способами. Мы верим, что в каждом человеке есть нечто Божественное, поэтому человеческая жизнь священна. В людях нужно искать глубину духовного присутствия, даже в тех, с кем расходишься во взглядах».

Вклад в науку. Физик, награжден Нобелевской премией по физике 1993 года за «открытие нового типа пульсаров, давшее новые возможности в изучении гравитации».

Уильям Дэниел Филлипс William Daniel Phillips (род. 1948)

Мировоззрение. Методист. Один из создателей «Междуранродного обшества за Науку и Религию». Известен своим частым участие в диалоге «веры и науки». В своей автобиографии на сайте Нобелевской премии Филлипс пишет: «В 1979 году, после того, как Джейн (жена ученого, прим. перев.) и я переехали в Гэсерсбург, мы присоединились к Объедененной Методистской Церкви (…) Наши дети были для нас неисчерпаемым источником благословения, приключения и вызова. На то время мы с Джейн старались найти новые работы, и появление детей требовало тонкого равновесия между работой, домом и церковной жизнью. Но так или иначе, наша вера и наша юношеская энергия провела нас через эти времена».

Вклад в науку. Физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1997 года за «создание методов охлаждения и улавливания атомов лазерным лучом».

Математика

Рене Декарт René Descartes (1596 - 1650)

Мировоззрение. Католик. Одной из причин написания его «Размышлений» была защита христианской веры, в частности в одной из глав Декарт по-новому сформулировал онтологическое доказательство бытия Бога, он также писал: «В каком-то смысле можно сказать, что, не зная Бога, нельзя иметь достоверного познания ни о чем».

Вклад в науку. Математик, создал декартову систему координат и заложил основы аналитической геометрии. Первый вывел математически закон преломления света на границе двух различных сред.

Пьер де Ферма Pierre de Fermat (1601 - 1665)

Мировоззрение. Католик.

Вклад в науку. Математик, создатель теории чисел, автор Великой теоремы Ферма. Ученый сформулировал общий закон дифференцирования дробных степеней. Основал аналитическую геометрию (наряду с Декартом), применил её к пространству. Стоял у истоков теории вероятностей.

Христиан Гюйгенс Christiaan Huygens (1629 - 1695)

Мировоззрение. Протестант Реформаторской Церкви. Когда французская монархия перестала в 1881 году относиться терпимо к протестантизму (отмена Нантского эдикта), Гюйгенс покинул страну, хотя для него хотели сделать исключение, что свидетельствует о его религиозных убеждениях.

Вклад в науку. Первый президент Фарнцузской Академии наук, пробыл им 15 лет. Открыл теорию эволют и эвольвент. Изобрел часы с маятником и опубликовал классический труд по механике «Маятниковы часы». Вывел законы равноускоренных свободно падающих тел и сформулировал тринадцать теорем о центробежной силе. Совместно с Ферма и Паскалем заложил основы теории вероятностей. Открыл спутник Сатурна Титан и описал кольца Сатурна, обнаружил ледяную шапку на Южном полюсе Марса. Изобрел особый окуляр, состоящий из двух плоско-выпуклых линз, названный в его честь. Первый призвал выбрать всемирную натуральную меру длины. Одновременно с Валлисом и Реном решил вопрос о соударении упругих тел.

Готфрид Вильгельм Лейбниц Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 - 1716)

Мировоззрение. Христианин, предположительно, - протестант. Выступал и против богословской ортодоксии, и против материализма и атеизма. Создал свое философское учение т.н. монадологию Лейбница, которая была близка к деизму и пантеизму.

Вклад в науку. Предосновал математический анализ и комбинаторику. Заложил основы математической логики и комбинаторики. Сделал очень важный шаг к созданию ЭВМ, впервые описал двоичную систему исчисления. Был единственным человеком, свободно работающим как с непрерывными, так и с дискретными. Впервые сформулировал закон сохранения энергии. Создал механический калькулятор (вместе с Х.Гюйгенсом).

Леонард Эйлер Leonhard Euler (1707 - 1783)

Мировоззрение. Христианин. Верил в Боговдохновенность Писания, спорил с Денни Дидро о существовании Бога, написал апологетический трактат «Защита Божественного Откровения от возражений Вольнодумцев».

Вклад в науку. Часто говорят, что с точки зрения математики XVIII век - век Эйлера. Многие называют его величайшим математиком всех времен, Эйлер впервые увязал анализ, алгебру, тригонометрию, теорию чисел и др. отрасли математики в единую систему, перечисление всех его открытий поименно невозможно ввиду формата этой рубрики.

Карл Фридрих Гаусс Johann Carl Friedrich Gauß (1777 - 1855)

Мировоззрение. Лютеранин. Хотя Гаусс и не верил в личного Бога и считался деистом, можно утверждать о том, что он имел религиозное мировоззрение, к примеру, он верил в бессмертие души и жизнь после смерти. Согласно Дуннингтону, Гаусс верил в бессмертного, праведного, всезнающего и всемогущего Бога. При всей своей любви к математики, Карл Фридрих её никогда не абсолютизировал, он говорил: «Есть задачи, решению которых я бы приписал бесконечно большую важность по сравнению с задачами математическими, например, задачи, связанные с этикой, или нашим отношением к Богу, или касающиеся нашей судьбы и нашего будущего; но их решение лежит полностью за нашими пределами и абсолютно за рамками науки».

Вклад в науку. Ученого часто называют Королем математики (лат. Princeps mathematicorum), это отражает его неоценимый и неохватный вклад в «царицу наук». Так, в алгебре Гаусс придумал строгое доказательство основной теоремы алгебры, открыл кольцо целых комплексных чисел, создал классическую теорию сравнений. В геометрии ученый внес вклад в дифференциальную геометрию, впервые занялся внутренней геометрией поверхностей: открыл характеристику поверхности (названную в его честь), доказал основную теорему поверхностей, Гаусс также создал отдельную науку - высшую геодезию. Дуннингтон утверждал, что Гаусс первым начал изучать неевклидову геометрию, но боялся опубликовать свои результаты, сочтя их бессмысленными. В математическом анализе Гаусс создал теорию потенциала, занимался эллиптическими функциями. Интересовался ученый и астрономией, где изучал орбиты малых планет, нашел способ определения элементов орбиты по трем полным наблюдениям. Многие его ученики впоследствии стали великими математиками. Ученый также занимался физикой, где он развил теорию капиллярности и теорию систем линз, а также заложил основы теории электромагнетизма, сконструировал (совместно с Вебером) первый примитивный электрический телеграф.

Бернард Больцано Bernard Placidus Johann Nepomuk Bolzano (1781 - 1848)

Мировоззрение. Католический священник. Помимо своих научных исследований Больцано также занимался теологическими и философскими вопросами.

Вклад в науку. Труды Больцано способствовали формированию строгих определений анализа, использующих «эпсилон» и «дельта». Во многих областях математики ученый был первопроходцем, опережал свое время: ещё до Кантора, Больцано исследовал бесконечные множества, при помощи геометрических соображений ученый получил примеры непрерывных, но нигде не дифференцируемых функций. Ученый выдвинул идею арифметической теории вещественного числа, в 1817 году доказал теорему Больцано-Вейерштрасса (независимо от последнего, который открыл её спустя полвека), теорему Больцано-Коши.

Огюстен Луи Коши Augustin Louis Cauchy (1789 - 1857)

Мировоззрение. Католик. Был близок к ордену Иезуитов, входил в Общество святого Викентия де Поля, у Огюстена часто возникали трудности с коллегами из-за его взглядов.

Вклад в науку. Разработал основу математического анализа, впервые строго определил предел, непрерывность, производную, интеграл, сходимость ряда в математическом анализе ввел понятие сходимости ряда, создал теорию интегральных вычетов, заложил основы математической теории упругости, внес значительный вклад в другие области науки.

Чарльз Бэббидж Charles Babbage (1791 - 1871)

Мировоззрение. Англиканин (предположительно). Убежденно защищал достоверность библейских чудес в эпоху, когда люди все сильнее отходили от христианского мировоззрения.

Вклад в науку. Является первым автором идеи создания вычислительной машины, которая в наши дни называется компьютером, ра