Верующие ученые: выдающиеся химики и биологи

Представляем вашему вниманию список ученых, чье мировоззрение было религиозным. Для придания списку большей «надёжности» мы старались всеми силами избегать включения в него людей, о мировоззрении которых имеются противоречивые сведения, сообщает "Православие.фм".

Химия

Роберт Бойль Robert Boyle (1627 - 1691)

Мировоззрение. Англиканин (предположительно), активно занимался миссионерством, учредил «Лекции Бойля», целью которой была защита христианской веры от «печально известных неверных, а именно атеистов, деистов, язычников, иудеев и мусульман». В 1680 - 1685 годах лично финансировал издание Библии, как Нового, так и Ветхого Заветов на ирландском языке.

Вклад в науку. Один из основателей современной химии, автор закона Бойля-Мариотта.

Михаил Васильевич Ломоносов (1711 - 1765)

Мировоззрение. Православный, в своем «Явлении Венеры» ученый показывает различия между задачами религии и задачами науки; ему также принадлежит следующая мысль: «Создатель дал роду человеческому две книги. Первая - видимый мир… Вторая книга - Священное Писание… Обе обще удостоверяют нас не токмо в бытии Божием, но и в несказанных нам Его благодеяниях. Грех всевать между ними плевелы и раздоры». Ломоносов также написал две стихотворения: «Утреннее размышление о Божием величестве» и «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великаго северного сияния».

Вклад в науку. Придумал свою молекулярно-кинетическую теорию тепла, заложил основы физической химии, обнаружил наличие атмосферы у Венеры, вместе с Брауном первый получил ртуть в твердом состоянии, изобрел первый прототип вертолета (независимо от Л. Давинчи).

Антуан Лоран Лавуазье Antoine Laurent de Lavoisier (1743 - 1794)

Мировоззрение. Католик, защищал христианскую веру от людей, в своих нападках апеллирующих к науке; биограф Эдуард Гримо сообщает о нем: «Он твердо держался за свою веру». Эдварду Кингу, который послал ему свою дискуссионную работу Лавуазье отвечал: «Защищая откровение и Священное Писание, Вы поступаете благородно, и весьма удивительно, что для защиты Вы используете то же оружие, которое когда-то использовали для нападения».

Вклад в науку. Биолог и химик, считается основателем современной химии. Антуан придумал название для кислорода, водорода и кремния. Помог в создании метрической системы, помог реформировать химическую номенклатуру, записав первый список химических элементов. Одно из его открытий, - не смотря на то, что материя может изменять свою форму, её масса остается постоянной (закон сохранения массы). Исследовал состав воды и воздуха, которые в его время считались одноэлементными, Лавуазье показал, что вода состоит из водорода и кислорода, а воздух из азота и кислорода. В биологии, ученый впервые использовал калориметр для измерения нагревания, производимого дыханием морской свинки.

Джон Дальтон John Dalton (1766 - 1844)

Мировоззрение. Квакер. Вел благопристойную и скромную жизнь.

Вклад в науку. Разработал современную атомную теорию, исследовал дальтонизм, явление, названное в честь ученого. Сформулировал закон Дальтона, о сумме парциальных давлений.

Жан Батист Дюма Jean Baptiste Andre Dumas (1800 - 1884)

Мировоззрение. Католик. Был верующим человеком на протяжении всей жизни. Защищал христианскую веру от нападок материализма, примеры этого могут быть найдены в его многочисленных выступлениях: в обращении к Берарду, памятной речи, посвященной Фарадею, и во многих других речах.

Вклад в науку. Химик, основоположник органической химии. Получил способ определения атомной и молекулярной массы. Разработал объемный способ («метод Дюма») определения количества азота в органических соединениях. Установил, что жиры являются сложными эфирами, установил состав ацетона, заложил представления о классе спиртов, выдвинул первую теорию типов. Установил существование ряда муравьиной кислоты (первого гомологического ряда в органической химии), определил эмпирическую формулу индиго.

Герхард Эртль Gerhard Ertl (род. 1936)

Мировоззрение. Христианин. В немецкоязычном журнале «Cicero» приводится интервью ученого за 21 ноября 2007 года, в котором содержатся следующие его слова (дословно): «О, да, я верю в Бога (…) Я христианин и стараюсь жить как христианин (…) я читаю Библию очень часто и стараюсь её понять».

Вклад в науку. Работает в области химии поверхностей, в 2007 году получил Нобелевскую премию по химии за исследования химических процессов на твёрдых поверхностях. Герхард в 2011 году был избран иностранным членом Российской академии наук.

Ричард Смолли Richard Errett Smalley (1943 - 2005)

Мировоззрение. Христианин. Смолли обратился в христианство незадолго перед смертью (несколько лет), но в отличии от других, он стал придерживаться христианского мировоззрения последовательно. Ученый был старо-земельным креационистом, в одном из своих писем он пишет: «Недавно я вернулся в Церковь, сосредоточившись на понимании того, что делает христианство столь жизненным и влиятельным в жизнях миллиардов людей сегодня, когда прошло уже 2000 лет со дня смерти и воскресения Христова. Хотя я подозреваю, что никогда полностью это не пойму, сейчас я склонен полагать, что ответ весьма прост: оно истинно. Бог создал Вселенную 13.7 млрд. лет назад и с тех пор необходимость вовлекла Его в дела его творений. Цель Вселенной наверняка знает лишь Бог, но необычайно быстро современная наука начинает понимать, что Вселенная была невероятно тонко настроена для появления жизни. Каким-то образом, мы крайне необходимо вовлечены в Его замысел. Наша работа по мере сил, осмыслить этот замысел, любить друг друга, и помогать Ему все закончить»; ученый писал: «Эволюция только что получила смертельный удар. После прочтения „Происхождения жизни“ с моей квалификацией в химии и физике невозможность эволюции совершенно ясна. Новая книга „Кто такой Адам?“ - серебряная пуля, которая убьет эволюционную модель.». В своей речи в университете Тускеги, он упомянул о борьбе между креационизмом и эволюционизмом и заявил: «Груз доказательства лежит на тех, кто не верит, что „Бытие“ право, и было творение, и Создатель до сих пор вовлечен».

Вклад в науку. Химик и физик, получил Нобелевскую премию по химии 1996 года за «открытие новой формы углерода фуллеренов». Его иногда называют «отцом современных нанотехнологий» (так он назван в одной из резолюций Сената США).

Брайан Кобилка Brian Kent Kobilka (род. 1955)

Мировоззрение. Католик. В журнале «The Catholic Spirit» (24 октября 2012) приводится интервью ученого. Он говорит: «Все время, что я жил в Литтле Фолс я посещал Мессу в св. Марии и монсеньор Кивени был нашим священником». Там же написано, что Кобилка сейчас вместе со своей женой ходит в церковь в Стэнфорде, Калиф.

Вклад в науку. В 2012 году получил Нобелевскую премию по химии «за исследования рецепторов, связанных с G-белками».

Биология

Джон Рэй John Ray (1627 – 1705)

Мировоззрение. Англиканин, священник. Рэй был набожным христианином и свою веру изложил в «естесственной теологии». Основное её положение было в том, что мудрость и сила Бога может быть понята посредством изучения его творения, чувственного мира. В 1660 году ученый писал[35]: «Для свободного человеке нет более ценного и восхитетельного занятия, чем созерцать красоту природы и чтить бесконечную мудрость и благость Бога». Идеи Рэя оказали большое влияние на христианского философа и теолога Уильяма Пэйли (William Paley), трудами которого увлекался Ч. Дарвин.

Вклад в науку. Натуралист, ботаник, зоолог. Рэя иногда называют «отцом английской естественной истории». Классификация растений, предложенная им в своей работе «Historia Plantarum» была серьезным шагом к современной таксономии. Первый дал определению биологическому понятию «вид».

Карл Линней Carl von Linne (1707 - 1778)

Мировоззрение. Лютеранин. первым классифицировал человека как биологический вид, при этом ученый писал, что верит в существовании души у животных и утверждал, что разница между человеком и животном — в благородстве.

Вклад в науку. Определил понятие биологического вида, основал современную таксономию, помог биологии стать полноценной наукой. Поставил вопрос о происхождении человека в естественнонаучную плоскость.

Уильям Кёрби William Kirby (1759 -1850)

Мировоззрение. Англиканин (предположительно). Главная работа ученого - «Monographia Apum Angliae», цель написания им этой книги была вместе и научной и религиозной, в одном из писем 1800 года Кёрби пишет: «Автор Писания есть также и автор Природы: и видимый мир своими типами и символами провозглашает те же истины, что Библия словами. Это делает естествоиспытателя религиозным человеком, направляя его внимание на славу Господню, о которой он может свидетельствовать в своих работах, и в своих исследованиях живых существ видеть милость Господню; пусть это будет в некоторой мере плодом моих трудов»

Вклад в науку. Основатель энтомологии.

Жорж Леопольд Кювье Jean Leopold Nicolas Frederic Cuvier (1769 - 1832)

Мировоззрение. Лютеранин. Был верующим человеком на протяжении всей жизни, посещал церковные службы. Сыграл важную роль в открытии парижского библейского общества в 1818 году, вице-президентом он был. С 1822 года, и до своей смерти в 1832 году, Кювье был Великим Магистром протестантского факультета богословия во французском Университете.

Вклад в науку. Натуралист и зоолог, был важнейшей фигурой среди естественнонаучных исследователей начала XIX века, иногда его называют основателем палеонтологии и сравнительной анатомии. Сравнивал современных животных с окаменелыми ископаемыми. Он известен как человек, установивший факт вымирания, как самый влиятельный сторонник теории катастрофизма в XIX веке.

Эйса Грей Asa Gray (1810 – 1888)

Мировоззрение. Ортодоксальный пресвитерианин, исповедовал Никейский Символ Веры. Переписывался с Дарвином и был его другом, популяризировал его идеи в США, но рассматривал его работы как подтверждение своей приверженности естесственному богословию («Natural theology»). Когда Ч. Дарвин писал: «мне кажется нелепым сомневаться в том, что человек может быть одновременно ревностным теистом и эволюционистом», он в первую очередь имел в виду именно Грея.

Вклад в науку. Флорист, ботаник. Был иностранным член-корреспондентом Петербургской Академии наук. Разработал статистические методы сравнения флор. Унифицировал таксономию северо-американских растений.

Грегор Иоганн Мендель Gregor Johann Mendel (1822 (июль) - 1884)

Мировоззрение. Католик, монах-августинец.

Вклад в науку. Основал генетику, показав, что наследственность определенных особенностей гороха (Георг вырастил для этих целей около 29,000 растений гороха в монастыре Святого Фомы в Брно) образует определенную структуру, которая сейчас известна под названием законов Менделя. Кроме того, как ученый, Мендель исследовал астрономию и метеорологию, основав «Австрийское метеорологическое общество» в 1865 году. После работы с горохом, Мендель начал заниматься животными, пчелами, но не смог описать их наследственность. Он также описал новый вид растений, который впоследствии был назван в его честь.

Луи Пастер Louis Pasteur (1822, дек. - 1895)

Мировоззрение. Католик. Автор высказывания: «Малое количество знаний удаляет от Бога, большие знания приближают к Нему».

Вклад в науку. Один из главных основоположников медицинской биологии, совершил прорыв в понимания причин и способов профилактики различных болезней, создал первые вакцины против сибирской язвы и бешенства, открыл молекулярную причину асимметричности некоторых кристаллов, придумал технологию пастеризации.

Альфред Рассел Уоллес Alfred Russel Wallace (1823 - 1913)

Мировоззрение. Деист, спиритист, был членом теософского общества. Спорил с Дарвином, толковал эволюцию как направленный процесс. Уолесс считал, что естесственный отбор не может быть источником музыкальной, художественной или музыкальной одаренности, также как и метаифических идей и остроумия. Он утверждал, что нечто в «невидимой Вселенной Духа» проявлялось как минимум три раза в истории. В первый раз - при создании жизни из неорганической материи, во второй раз - при создании сознания у высших животных, и в третий раз во время создания высших разумных способностей в человеке. Он также полагал, что raison d’être Вселенной заключается в «совершенствовании человеческого духа». О взглядах Уоллеса свидетельствует также следующий фрагмент: «Чувства абстрактной справедливости или любви к ближнему, - писал он, - никогда не могли быть приобретены таким образом (то есть путем отбора), ибо эти чувства несовместимы с законом выживания сильнейшего», по словам Уоллеса «Высшее Разумное Существо давало определенное направление развитию человека, направляло его к специальной цели, точно так же, как человек руководит развитием многих животных и растительных форм».

Вклад в науку. Биолог-эволюционист, разрабатывал свою теорию праллельно с Ч. Дарвином, который восхищался его идеями. Основоположник зоогеографии. Первый выступил с критикой идей ламаркизма и ввёл в употребление термин «дарвинизм». По словам антрополога Грегори Бейтсона (Gregory Bateson) Уолесс «провозгласил наиболее мощную идею, из всех, что можно встретить в XIX веке».

Владимир Аронович Хавкин (1860 - 1930)

Мировоззрение. Иудей, сионист. Написал «Призыв к ортодоксии», в котором убеждал евреев в необходимости соблюдения заповедей, критиковал «просвещенных» евреев за пренебрежение к еврейскому религиозному закону; завещал свое состояние на помощь иешивам.

Вклад в науку. Иммунолог и бактериолог. Создатель первых вакцин против чумы и холеры.

Сэр Рональд Эйлмер Фишер Sir Ronald Aylmer Fisher (1890 - 1962)

Мировоззрение. Англиканин. Хотя его взгляды не были догматическими, он был глубоко религиозным человеком. Х. Аллен Орр пишет, что Фишер был: «очень набожным англиканином, который, помимо того, что основал современную статистику и популяционную генетику писал статья для церковных изданий».

Вклад в науку. Биолог-эволюционист, генетик и статистик. Практически в одиночку заложил основы современной статистики, где до сих пор применяется разработанный им так называемый «точный тест Фишера». В математике вывел уравнение Колмогорова-Фишера. В биологии сформулировал «фундаментальную теорему естесственного отобора Фишера».

Феодосий Григорьевич Добржанский (1900 - 1975)

Мировоззрение. Православный. Но его личные убеждения остаются загадкой, он несомненно был человеком верующим. Ученый считал, что Бог творил посредством эволюции, позиция, которую можно охарактеризовать как теистический эволюционизм. В 1972 году Доброжанский получил степень почетного доктора богословия от Свято-владимирской семинарии в Крествуде.

Вклад в науку. Этнолог, один из основателей синтетической теории эволюции. Его работа «Генетика и происхождение видов» по праву считается одним из самых значительных трудов по синтетической теории эволюции.

Сэр Джон Кэрью Экклс John Carew Eccles (1903 - 1997)

Мировоззрение. Католик. В написанной А. Карзмаром биографии ученого есть следующие строки: «Хотя Экклс и не всегда был воцерковленным католиком, теистом и духовным человеком он был, ученый верил, что «над нами есть Божественное Провидение, и оно выше материалистических событий биологической эволюции». В своей книге «Понимание мозга» ученый предложил следующее разрешение проблемы мозга-разума, он, как и Карл Поппер, ушёл от монизма, и поделил мир на три: в первом мире находятся физические объекты и состояния (биология), во втором состояния сознания (опыт: восприятия, мышления, эмоций, намерений, памяти, снов, творческого воображения), в третьем мире знания в объективном смысле (философия, теология, наука, история, литература, технологии); Экклсу также приписывают следующее высказывание: «Я вынужден думать, что существует нечто подобное сверхъестественному началу моего уникального, сознающего себя духа и моей уникальной души. Идея сверхъестественного творения помогает мне избежать очевидно нелепого умозаключения о генетическом происхождении моего уникального «Я».

Вклад в науку. Нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии по Медицине за 1963 год. За открытия, касающиеся ионных механизмов возбуждения и торможения в периферических и центральных участках нервных клеток.

Эрнст Борис Чейн Ernst Boris Chain (1909 - 1979)

Мировоззрение. Ортодоксальный иудей. Сомневался в дарвиновской теории эволюции. Так, Кларк в своей работе «The Life of Ernst Chain: Penicillin and Beyond» цитирует ученого: «На протяжении многих лет я часто говорил о том, что спекуляции по поводу происхождения жизни не служат никакой полезной цели, ведь даже самая примитивная живая система слишком сложна, чтобы понять её в чудовищно примитивных терминах, которые используют ученые в своих попытках объяснить необъяснимые события, случившиеся миллиарды лет назад», в той же книге цитируется высказывание ученого по поводу одной работы позитивиста Жака Монода: «написал полу-философскую книгу, посвященную предмету, к которому часто обращались; он и Крик главные представители позитивистско-материалистической философии, согласно которой, все стороны жизни можно описать в относительно простых психо-химических категориях. Мне всегда казалось, что этот подход показывает громадное невежество в биологии людей, выдвигающих столь примитивные идеи». Детей своих воспитывал в иудейской вере. В 1965 году выступил с речью «Почему я иудей».

Вклад в науку. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1945 года за «открытие пенициллина и его целебного воздействия при различных инфекционных болезнях», считается одним из основателей антибиотической революции.

Джордж Прайс George Robert Price (1922 – 1975)

Мировоззрение. Православный христианин (спорно). В июне 1970 года обратился в христианство, из-за пережитого религиозного опыта и стал изучать Новый Завет, опубликовал эссе под названием «Двенадцать дней Пасхи». Прайс считал, что в его жизни было слишком много совпадений. В самом конце жизни отошёл от научного пристального Библии и стал помагать бродягам в Северном Лондоне.

Вклад в науку. Популяционный генетик, внес значительный вклад в математическую теорию генетики популяций. Совсместно с Дж.М. Смитом ввёл в биологию понятие «стабильная эволюционная стратегия», важнейшее понятие в теории игр; формализовал фишеровскую теорему об естественном отборе; дополнил работу У. Гамильтона о кин-отборе новым уравнением Пирса.

Барух Самуэль Бламберг Baruch Samuel Blumberg (1925 - 2011)

Мировоззрение. Иудей. Учился в иешиве, посещал талмудическую школу до конца своей жизни.

Вклад в науку. Лауреат Нобелевской премии по Медицине 1976 года за открытие Вакцины от гепатита B, снизившей заболеваемость от болезни для детей в Китае с пятнадцати до одного процента в течении десяти лет. Джонатан Чернов сказал о нем, что «Бламберг предотвратил смертей от рака больше, чем любой из живущих людей на планете»

Жером Лежен Jérôme Jean Louis Marie Lejeune (1926 - 1994)

Мировоззрение. Католик. Активно выступал против абортов, был членом Папской Академии Наук и Академии моральных и политических наук. Католическая Церковь присвоила ему титул «Слуга Божий». Один атеистический ученый (имя неизвестно) в статье «Материализм о начале жизни» написал о Лежене: «Профессор Лежён был католиком и из научных фактов он делал идеалистические выводы. Например, он утверждал, что момент зачатия - не только соединение информации с целью создания новой жизни, а ещё и возникновение новой, бессмертной души, данной самим Богом».

Вклад в науку. Медик, генетик, дал объяснение синдрому Дауна, связав его с хромосомной аномалией, также описал синдром кошачьего крика, который иногда называют «синдром Лежена». Ученый также дополнил понятие кариотипа и объяснил недоразвитие нервной трубки плода. Впервые описал клональную эволюцию у ребенка с синдромом Дауна и лейкемией.

Роберт Томас Бэккер Robert Thomas Bakker (род. 1945)

Мировоззрение. Пятидесятник, согласно статье в журнале «Prehistoric Planet», Беккер - христианский проповедник, который не видит конфликта между наукой и верой. Но ученый не стоит на креационистских позициях, ссылаясь на Августина, он предостерегает людей от буквального прочтения первой главы книги Бытия.

Вклад в науку. Палеонтолог, Беккер стоял за «ренессансом динозавров», который последовал вслед за написанием им одноименной статьи в журнале «Scientific American». По сути, это была научная революция мелкого масштаба.

Френсис Коллинз Francis Sellers Collins (род. 1950)

Мировоззрение. Христианин евангельской веры. Называет себя «серьезным христианином», в вопросе о происхождение жизни придерживается теистической эволюции.

Вклад в науку. Руководитель проекта по расшифровке генома человека.

"Православие.фм"