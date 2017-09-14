Верующие ученые: выдающиеся изобретатели

Представляем вашему вниманию список ученых-изобретателей, чье мировоззрение было религиозным. Для придания списку большей «надёжности» мы старались всеми силами избегать включения в него людей, о мировоззрении которых имеются противоречивые сведения, сообщает "Православие.фм".

Роберт Стирлинг The Reverend Dr Robert Stirling (1790 - 1878)

Мировоззрение. Кальвинист, священник.

Вклад в науку. В 1816 году ученый изобрел двигатель Стирлинга, стремясь обезопасить рабочих от ожогов, причем, на то время теоретических основы для такого двигателя еще не существовало (она появилась лишь в 1825 году, в работах С. Карно). Также изобрел ряд оптических приборов.

Сэмюэл Морзе Samuel Finley Breese Morse (1791 - 1872)

Мировоззрение. Христианин, интересовался взаимоотношением между наукой и верой, дал средства на провидение лекции, посвященных «связи между Библией и Наукой». Первую депешу по телеграфу послал сам ученый, слова её были: «Дивны дела Твои, Господи».

Вклад в науку. Изобрел электромагнитный пишущий телеграф (т.н. «аппарат Морзе») и код Морзе. Помимо этих изобретений у Морзе есть и другие, менее известные, как, например, станок для резки мрамора, который мог вырезать трехмерные скульптуры из мрамора и камня.

Томас Алва Эдисон Thomas Alva Edison (1847 - 1931)

Мировоззрение. Деист; хотя ученого часто называли атеистом, в одном личном письме ученый опроверг эти догадки. Речь шла о статье в журнале «Нью-Йорк Таймс», в которой Эдисон заявил, что «нас создала природа, а не боги религий». Эдисон написал: «Вы неправильно поняли эту статью, потому что Вы пришли к утверждению, что она отрицает бытие Бога. Этого отрицания не существует, то, что Вы зовете Богом, я зову Природой, Верховным Разумом, управляющим материей».

Вклад в науку. Изобретатель, автор 1093 патентов, среди которых: батарея для электрического автомобиля, электрический двигатель, тикерный аппарат, кино, механический регистратор голоса. Его открытия впоследствии открыли дорогу массовым и теле коммуникациям.

Михаил Идворский Пупин (1858 - 1935)

Мировоззрение. Православный. Интересовался темой взаимоотношения науки и религии, свои мысли изложил в предисловии к знаменитому сборнику «Science & Religion: A Symposium», который был отвергнут как секуляристами, так и консервативными христианами. Он также написал книгу «New Reformation: From Physical to Spiritual Realities», 1928 («Новая Реформация: От физического мира у духовному»), из которой совершенно ясно можно заключить, что он христианин, да и сам он об этом пишет.

Вклад в науку. Физик, изобретатель. Один из основателей Национального консультативного комитета по воздухоплаванию, предшественника НАСА. Придумал способ увеличения дальности передачи телеграфных и телефонных сообщений по кабелям связи искусственным увеличением их индуктивности, получившим название «пупинизация».

Гульельмо Маркони Guglielmo Marchese Marconi (1874 - 1937)

Мировоззрение. Католик. Симеон Попов в своей книге «Why I Believe in God» цитирует ученого: «Каждый шаг, сделанный наукой, приносит нам новые удивления и достижения. И тем не менее, наука подобна тусклому свету мерцающего фонаря в глубоком и плотном лесу, через который человечество стремится найти свой путь к Богу. Лишь вера может вывести нас к свету, и послужить мостом между человеком и Абсолютом. Я горжусь тем, что я христианин. Я верю не только как христианин, но и как ученый. Беспроводное устройство может передать сообщение через дикую местность. В молитве дух человеческий может посылать в бесконечность невидимые волны, которые достигнут своей цели перед Богом». О том, что Маркони верующий католик можно также сделать вывод из его писем жене.

Вклад в науку. Открыл закон Маркони и изобрел радио-передатчик на дальние расстояния. Считается, наряду с Поповым, изобретателем радио. Лауреат Нобелевской премии по физике 1909 года «за выдающийся вклад в создание беспроволочной телеграфии».

Игорь Иванович Сикорский (1889 -1972)

Мировоззрение. Православный, был глубоко религиозным человеком. Сикорский писал: «В отношении Молитвы Господней, я - фундаменталист, готовый воспринять каждое слово и предложение в их прямом и полном значении. Историческое свидетельство не подвергает сомнению личность Автора Молитвы (…)». Благодаря трудам Сикорского был основан Никольский храм в Стратфорде, чьим прихожанином Игорь Иванович был до конца своих дней.

Вклад в науку. Изобретатель и авиаконструктор. Изобрел первые в мире: четырехмоторных самолет, пассажирский самолет, трансатлантический гидроплан, и самое известное его изобретение - серийный вертолёт одновинтовой схемы. В США был награжден медалью «За научно-технические достижения в области фундаментальных наук».

Вернер фон Браун Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun (1912 - 1977)

Мировоззрение. Лютеранин. Ученый отрицал эволюционную теорию, можно встретить следующую цитату фон Брауна[6]: «Заставить себя поверить лишь одному заключению, утверждающему, что во Вселенной все возникло по воле случая значит тем самым пойти против объективности самой науки». Фон Браун не рассматривал свою работу как прославление достижений человека, ему приписывают следующее высказывание: «Полет человека в космос есть величайшее достижение, но оно открыло человечеству лишь маленькую дверь, через которую мы можем смотреть на необыкновенное богатство космоса. И тайны Вселенной, которые мы можем наблюдать, через эту смотровую щель, должны лишь подтвердить веру в Создателя».

Вклад в науку. Возглавил команду, разработавшую ракету V-2. Его открытия послужили для создания ракеты Сатурн-V, на которой американцы отправились на Луну.

Борис Викторович Раушенбах (1915 - 2001)

Мировоззрение. Православный. Изучал богословие, обратную перспективу, написал множество работ на тему науки и веры. В одном из интервью ученый сказал: «Но ведь научного мировоззрения не бывает, это чушь и собачий бред! Наука и религия не противоречат друг другу, напротив дополняют. Наука царство логики, религия внелогического понимания. Человек получает информацию по двум каналам. Поэтому научное мировоззрение обкусанное мировоззрение, а нам нужно не научное, а целостное мировоззрение. Честертон сказал, что религиозное чувство сродни влюбленности. А любовь не побить никакой логикой. Есть другой аспект. Возьмем приличного, образованного атеиста. Сам того не понимая, он следует установлениям, которые возникли в Европе в последние две тысячи лет, то есть христианским правилам». Борис Викторович не был материалистом и критиковал редукционизм, сведение всей объективной действительности к материи: «Пытаясь аналитическими методами познать Вселенную, некоторые физики почувствовали невозможность объяснения ее только с точки зрения материализма. Я также считаю, что материализм, который учит, что материя первична, все остальное вторично, - чепуха. Академик Сахаров, которого считаю человеком исключительной честности и смелости, писал, что существует нечто вне материи и ее законов, отепляющее мир, это чувство можно назвать религиозным. Ген, носитель наследственной информации, материален. Но сама она необъяснима с материалистических позиций. А что важнее - информация или ее носитель? Следовательно, в мире объективно существует то, что нематериально».

Вклад в науку. Физик-механик, один из основоположников российской космонавтики. Провел уникальную работу по фотографированию обратной стороны луны. Под его руководством были созданы системы ориентации и коррекции полёта межпланетных автоматических станций «Марс», «Венера», «Зонд», спутников связи «Молния», автоматического и ручного управления космическими кораблями, пилотируемыми человеком.

Реймонд Ваган Дамадьян Վահան Դամադյան (род. 1936)

Мировоззрение. Христианин. Был убежденных креационистом. По мнению многих ученых, именно из-за этого Дамадьян не получил в свое время Нобелевскую премию, хотя его вклад в изобретение МРТ общепризнан научным сообществом. В его поддержку выступили многие ученые с мировым именем.

Вклад в науку. Является одним из изобретателей магнитно-резонансной томографии. 3 июля 1977 года провел первое сканирование человека, используя МРТ. В Получил первый патент в области магнитно-резонансной томографии для диагностики злокачественных новообразований. В 2001 году получил приз Lemelson-MIT как человек «который изобрел МРТ».

Дональд Эрвин Кнут Donald Ervin Knuth (род. 1938)

Мировоззрение. Лютеранин. В своем выступлении, которое было посвящено взаимодействию науки и религии, в рамках «Authors@Google», Кнут упоминает о той жесткой реакции, которая последовала после того, как он написал книгу «3:16 Освещенные библейские тексты» (в этой книге каждый шестнадцатый стих третьей главы каждой библейской книги сопровожден оформлением в каллиграфическом письме), посвященную Библии, которую он впервые представил публике на собрании «Ассоциации христиан в математических науках», он также пояснил, что на протяжении жизни был религиозным человеком. При написании одной его книги, ему посоветовали вырезать то место, где он утверждал о том, что «компьютерные науки» не есть все, хотя аудитория в МИТ отнеслась к этому адекватно.

Вклад в науку. Программист, написал известный многотомник «Искусство программирования», считается «отцом» анализа алгоритмов. Известен также как создатель издательских систем TeX и METAFONT, используемых учеными всего мира.

Ларри Уолл Larry Wall (род. 1954)

Мировоззрение. Протестант, Церковь «New Life Church». Занимался переводом Библии. Христианство Уолла повлияло и на язык Perl, который был им придуман. Так само название взято из Мф. 13:46, названия некоторых функций также взяты из Священного Писания. О своей вере Уолл говорил открыто говорит на различных конференциях. Так, он напрямую рассказал о ней заявил на конференции «Perl Conference» в августе 1997 года.

Вклад в науку. Программист, знаменит как создатель языка программирования Perl и клиента Usenet для программы patch.

"Православие.фм"