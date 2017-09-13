На Харьковщине обокрали церковь

Полиция разыскивает преступников, которые обокрали храм Казанской Божией Матери, которій действует в Первомайском Харьковской области. Об єтом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова пресс-офицера отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области Александры Алексеевой.

"7 сентября в полицию поступило сообщение от 21-летнего жителя города Первомайский, сына настоятеля храма Казанской Божией Матери. Он рассказал, что ночью неизвестные похитили из помещения золотые и серебряные изделия", - отметила Алексеева.

По ее словам, охранник храма объяснил, что скорее всего злоумышленники прошли в храме во время вечерней службы, поднялись на верхний этаж, где и остались до закрытия храма.

"Утром охранник увидел, что окно, которое расположенно над входом, открыто и из него свисает канат", - добавила Алексеева.

С места происшествия изъяты отпечатки пальцев и вещественные доказательства. Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.185 (кража) УК Украины.

"Общий вес и сумма похищенного устанавливается. Это может быть самая крупная кража из храма за последние годы", - пояснила Алексеева.