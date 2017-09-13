Список верующих ученых в: медицине, геологии, астрономии

Представляем вашему вниманию список ученых (под учеными понимаются люди, занимающиеся естественными науками и математикой, мы намеренно сузили это понятие), чье мировоззрение было религиозным. Для придания списку большей «надёжности» мы старались всеми силами избегать включения в него людей, о мировоззрении которых имеются противоречивые сведения, сообщает "Православие.фм".

Медицина

Рональд Росс Sir Ronald Ross (1857-1932)

Мировоззрение. Англиканин. Был глубоко религиозным человеком. Сэр Рональд Росс был также и поэтом.

Вклад в науку. Врач, паразитолог. Известен своим доказательством того факта, что только комары рода Anopheles являются переносчиками малярии в Италии, разработал и внедрил меры профилактики малярии. Выяснил жизненный цикл возбудителя, включая важнейшую для инфицирования стадию, протекающую в слюнных железах комара. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1902 году за «работу по малярии, в которой он показал, как возбудитель попадает в организм, и тем самым заложил основу для дальнейших успешных исследований в этой области и разработки методов борьбы с малярией». Последние 20 лет своей профессиональной карьеры посвятил эпидемиологии и профилактике малярии.

Алексис Каррель Alexis Carrel (1873 - 1944)

Мировоззрение. Католик, в своей книге «Reflections on life» ученый описывает свое мировоззрение: «Иисус знает наш мир. В отличие от того бога, о котором писал Аристотель, Он не презирает нас. Мы можем обращаться к Иисусу, и Он отвечает нам. Он был человеком, как мы, но при этом Он Бог, превосходящий все сущее». Каррель был вовлечен в исследования чудес и видений в Лурде, он прошел путь от неверия в них, до признания духовных причин исцеления Мэри Бэйлли в 1902 году из-за невозможности объяснить их рационально (из статьи в журнале «Scientific American»).

Вклад в науку. Биолог и хирург, первопроходец в трансплантологии, в 1912 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за «работу по сосудистому шву и трансплантации кровеносных сосудов и органов».

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877 - 1961)

Мировоззрение. Православный, архиепископ (с 1946 года), канонизирован Русской православной церковью в сонме мучеников и исповедников Российских. О мировоззрении Войно-Ясенецкого известно в том числе и из его писем сыну Михаилу: «в служении Богу вся моя радость, вся моя жизнь, ибо глубока моя вера. Однако и врачебной, и научной работы я не намерен оставлять.» или «если бы ты знал, как туп и ограничен атеизм, как живо и реально общение с Богом и любящих его.»

Вклад в науку. Медик, написал монографию «Очерки гнойной хирургии», которая стала настольной книгой врачей. Ученый также внес вклад и в анестезиологию, своей монографией «Регионарная анестезия», им было впервые описано обезболивание тройничного нерва путём введения этилового спирта непосредственно в стволы его ветвей, а также в гассеров узел.

Джозеф Эдвард Мюррей Joseph Edward Murray (1919 - 2012)

Мировоззрение. Католик, в интервью журналу «National Catholic Register» 1996 года Мюррей сказал следующее: «Враждебна ли Церковь науке? Как человек, являющийся католиком и ученым, я этого не замечаю. Одна истина - истина откровения, другая - научная. Если действительно верить, что творение хорошо весьма, в изучении науки нет никакого вреда. Чем больше мы узнаем о творении, как оно возникало, это лишь прибавляет к славе Господней. Лично я никогда здесь не видел конфликта».

Вклад в науку. Пластический хирург, сооснователь трансплантологии. В 1954 году Мюррей стал первым хирургом, осуществившим успешную пересадку почки. Ученый удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине 1990 года за работу по пересадке органов и клеток. Команда Мюррея также известна открытием препаратов по подавлению иммунитета.

Вернер Арбер Werner Arber (род. 1929)

Мировоззрение. Протестант. С 2011 года возглавляет Папскую Академию Наук (первый протестант на этой должности). Арбер писал, что «вера в Бога помогла мне решить множество вопросов, которые вставали передо мной по ходу моей жизни; она помогает мне найти выход из критических ситуаций». Свою веру Арбер не отделял от научной работы и из своих знаний делал религиозные выводы, так, он писал: «Самые простейшие клетки для своей работы нуждаются как минимум в нескольких сотнях различных биологических макро-малекулах. Для меня остается большой тайной, каким образом такие весьма сложные уже на тот момент объекты были собраны воедино. Возможность существования Создателя, Бога, представляется мне удовлетворительным решением этой проблемы».

Вклад в науку. Микробиолог и генетик. Получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине в 1978 году за «обнаружение рестрикционных ферментов и их применение в молекулярной генетике».

Геология

Адам Седжвик Adam Sedgwick (1785 - 1873)

Мировоззрение. Англиканин. В споре между консервативным крылом из Высокой Церкви и более либеральной частью англикан, Седжвик был безусловно на стороне первых, и он весьма громогласно отстаивал свою позицию. Он верил, что разнообразные живые организмы появлясь через многочисленные акты Божественного творения с течением времени. В одном из своих писем назвал Дарвиновскую теорию «просто лживой», в течении всей своей жизни выступал против неё. Седжвик полагал, что физические и нравственные, метафизические истины разделены, и что забвание этой истины приведет к чудовищным последствиям.

Вклад в науку. Геолог, один из основателей этой науки в современном её понимании. Ввел понятия Девонского и Кембрийского периодов. Первым стал разделять процессы стратификации, сращивания и кливажа.

Чарльз Лайель Sir Charles Lyell (1797 - 1875)

Мировоззрение. Рациональный теизм. Деноминация (предположительно) - англиканская Церковь. Был одним из первых людей, поддержавших теорию эволюции видов Дарвина. Однако ему было тяжело примирить её со своей верой. В частности, ему было трудно поверить, что естественный отбор есть основная сила, способствующая эволюции.

Вклад в науку. Основоположник современной геологии, автор идей актуализма и униформизма. «Один из самых выдающихся учёных XIX столетия» (Брокгауз и Ефрон). Разработал учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием постоянных геологических факторов.

Жан Луи Агассис Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807 - 1874)

Мировоззрение. Христианин (деноминация неизвестна). Агассис полагал, что Божественный Замысел можно найти всюду в природе, и не мог убедить себя в правимощности теории, не упоминающей об этом Замысле. Он определял виды как «мысль Бога» и написал в своем «Эссе о классификации»: «Собранные в пространстве и времени все эти идеи показывают не только мысль, но и также преднамеренность, силу, мудрость, величие, предвиденье, всеведенье и провидение. Одним словом, все эти факты в своей естественной взаимосвязи провозглашают в полный голос Единого Бога, которого человек может знать, обожать и любить; и естественная история должна стать в итоге исследованием мыслей Создателя Вселенной». Агассис был креационистом и отрицал теорию Дарвина с того момента, как она появилась, опираясь на идеалистическую философию Платона и взяв платонические формы в качестве основы биологических концепций. Таким образом, Агассис был также и идеалистом.

Вклад в науку. Один из основоположников гляциологии. Первым предложил научную гипотезу о том, что Земля в прошлом прошла через ледниковый период.

Джеймс Дуайт Дана James Dwight Dana (1813 - 1895)

Мировоззрение. Протестант. Из источника: «Религиозные убеждения Дана описываются как сильные и ортодоксальные. Он считал, что если Бог хотел открыть ему истину чувственных вещей, то он откроет её через природу. Библию Дана не считал техническим справочником. Интересны взгляды ученого относительно теории эволюции, он писал: «Эволюция жизни происходила через образования одних видов через других, в соответствии с естесствеными путями, которые мы пока не можем ясно понять, и с небольшим количеством случаем сверхъестественного вмешательства». Дана отстаивал точку зрения, согласно которой Божественных вмешательств в видимый мир было мало, но он признавал при этом теорию эволюции. В свободное время Дана писал гимны». Дабы согласовать научные исследования и Библию между 1856 и 1857 годами написал книгу «Наука и Библия» («Science and the Bible»).

Вклад в науку. Геолог, минералог и зоолог. Был иностранным членом-корреспондентом Петербургской Академии наук (1858). Опубликовал химическую классификацию минералов, предложил термины «геосинклиналь» и «геоантиклиналь». Его учебники по геологии и минералогии использовались в течении всего XIX века и даже в следующем. Чарльз Дарвин хвалил труды Дана, называл их «чудесно приятными» и хвалил их за точность.

Астрономия

Уильям Гершель William Herschel (1738 - 1822)

Мировоззрение. Христианин. Многие из его писем были посвящены обсуждению богословских вопросов, Гершель верил, что Божья Вселенная подчинена порядку, это убеждение помогло ему заключить, что «ненабожный астроном должен быть сумасшедшим».

Вклад в науку. Астроном, открыл планету Уран и два её главных спутника, а также два спутника Сатурна. Первым обнаружил инфракрасное излучение и ввел термин «астероид». За свою жизнь изобрел около четырехсот телескопов.

Анджело Секки Father Pietro Angelo Secchi SJ (1818 - 1878)

Мировоззрение. Католик. Монах, иезуит, 28 лет был главой Папского Григорианского университета (Pontificia Universitas Gregoriana, Universitas Gregoriana Societatis Jesu).

Вклад в науку. Среди астрономов Секки получил неофициальный титул «отца астрофизики». Был первопроходцем в области астрономической спектроскопии. Так, Секки изобрел первый гелиоспектограф, звездный спектограф и телеспектроскоп. Первым экспериментально доказал, что Солнце является звездой. Предложил первую классификацию звезд. Открыл три кометы, одна из которых названа в его честь. Проявил себя также и в других областях. Для того, чтобы измерять прозрачность воды в изобрел т.н. диск Секки. Изучая климат Рима изобрел «метеограф», для записи некоторого вида данных по погоде.

Джеймс Хопвуд Джинс James Hopwood Jeans (1877 - 1946)

Мировоззрение. Англиканин (предположительно). в интервью, опубликованном в «The Observer» у Джинса спросили: «Как Вы считаете, жизнь на Земле возникла по воле случая, или же, на Ваш взгляд, она есть часть куда большей системы?», на что ученый ответил: «Я склоняюсь к идеалистической теории, согласно которой основа есть сознание, а материальная Вселенная - производная от сознания, а не наоборот».

Вклад в науку. Математик, физик и астроном. Опроверг теорию Лапласа о зарождении Солнечной системы из газового облака. Вместе с Артуром Эддингтоном основал британскую космологию. Открыл закон Рэлея-Джинса об излучении для равновесной плотности излучения абсолютно чёрного тела и для испускательной способности абсолютно чёрного тела.

Сэр Артур Стэнли Эддингтон Sir Arthur Stanley Eddington (1882- 1944)

Мировоззрение. Квакер. Эддингтон придерживался философии идеализма в своих взглядах на мир, в своей книге «The Nature of the Physical World» ученый утверждает, что мир «вещество мира есть вещество-разум», то есть «Вещество-разум мира, разумеется, есть не что большее, чем индивидуальный сознающий разум - вещество-разум не разбросано в пространстве и времени; они есть часть циклического плана, из него извлеченного». Ученый спорил с Альбертом Эйнштейном и другими учеными, поддерживающими детерминизм, пытаясь защитить индетерминизм: он говорил, что «индетерминизм утверждает, что в физические объекты имеют онтологически неопределенную составную часть, причем её причина не заключается в эпистемологическом ограничении понимания физика. Таким образом, принцип неопределенности в квантовой механике, будет обусловлен не скрытыми параметрами, но самим индетерминизмом в природе».

Вклад в науку. Астрофизик, во время наблюдения солнечного затмения 1919 года ученый одним из первых получил подтверждение теории относительности. Автор предела Эддингтона в астрономии (величина мощности электромагнитного излучения, исходящего из недр звезды, при котором она находится в состоянии равновесия). Посчитал число протонов в наблюдаемой Вселенной, оно названо в его честь, правда, в последнее время оно было несколько скорректировано.

"Православие.фм"