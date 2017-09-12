Эпатажного художника ждет уголовное разбирательство за "иконы" с обезьянами

Выставка "Психодарвинизм: эволюция психов" стартовала еще в мае в галерее "Карась" на Андреевском спуске. Как сообщает "Комсомольская правда в Украине", среди работ "дарвинистской" серии художника, на стенах висели православные иконы, куда вместо изображения святых, автор вписал обезьяньи морды.

9 сентября стало известно, что по факту выставки заведено уголовное дело по статье 161 Уголовного Кодекса: "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".

"Дело находится на рассмотрении. Получена жалоба, и сейчас ведётся разбирательство по факту выставки", - говорит начальник пресс-службы полиции Оксана Блыщик.

Заместитель главы института социальных исследований Юрий Ноевой, был тем "незваным гостем", кто 9 июня пришел в галерею с составил акт с полицией об оскорблении чувств верующих:

"Я прекрасно понимал куда я иду и зачем – предотвратить распространение экстремистских вещей. Считаю, что художник Илья Чичкан создал свою коллекцию "Психодарвинизм" понимая, что картины способны оскорбить чувства верующих и украинцев. Илья Чичкан является представителем левых политических взглядов и создавал свои иконы с целью провокации. Художником он себя может называть и даже считаться таковым, но религия является неотъемлемой частью украинской культуры, и помещая в образы святых – обезьян – это ни что иное, как и оскорбление самих украинцев и их культуры. Я видел эти картины воочию – это по-видимому когда-то были настоящие иконы, и Чичкан просто надругался над ними. Сейчас он может рассказывать все что угодно. Но для того чтобы понимать, о чем я говорю – выставку нужно было лицезреть. А картины уже сняты", - сказал он.

"Я придумал для себя концепцию психодарвинизма и такова моя теория. За основу не брались настоящие иконы с ликами святых, в которые я врисовывал обезьян. Это моя интерпретация на заданную тему", - объяснил художник.

Сейчас он находится в Индии.

"Первый вопрос который стоит задать, является ли это произведение богохульством? Если данные картины переделаны из религиозного изображения, то да - это уже надругательство над иконой и ничто иной как богохульство и оскорбление чувств верующих. Если же картины нарисованы с чистого листа, то к выставке такого жанра следует относиться как к абстракции и не принимать на свой счет", - сказал Игорь Хроненко, доцент Киевской духовной академии, сотрудник музея Киевская Печерская лавра.