В Харьковской области ограбили храм Казанской Божьей Матери

Полиция разыскивает преступников, которые обокрали храм Казанской Божьей Матери Украинской Православной Церкви, который действует в г. Первомайске Харьковской области. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу полиции в Харьковской области.

"7 сентября в полицию поступило сообщение от 21-летнего жителя города Первомайск, сына настоятеля храма Казанской Божьей Матери. Он рассказал, что ночью неизвестные похитили из помещения золотые и серебряные изделия", - сообщила пресс-офицер отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области Александра Алексеева.

По ее словам, охранник храма объяснил, что скорее всего злоумышленники прошли в храм во время вечерней службы, поднялись на верхний этаж, где и остались до закрытия храма.

"Утром охранник увидел, что окно, расположенное над входом, открыто и из него свисает канат", - добавила Алексеева.

С места происшествия изъяты отпечатки пальцев и вещественные доказательства. Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.185 (кража) УК Украины.

"Общий вес и сумма похищенного устанавливается. Это может быть самая крупная кража из храма за последние годы", - пояснила Алексеева.