На Тернопольщине в церкви обнаружили уникальную находку

Под полом в Надставной церкви, которую просканировали специалисты, в центре храма на глубине 2-2,5 м обнаружили подземное помещение (камеру). На этом месте четко просматриваются своды, сообщает "Ternopiltravel".

Сейчас никто не может точно сказать, что это и каково его назначение. Версий несколько: от крипты до подземной камеры, которая соединялась с подземным ходом. Нужно искать пути как попасть туда.

Интересно, что ранее многие утверждали, что под храмом подземелий не осталось или не было вообще.