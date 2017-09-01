1 сентября стартует онлайн-акция "Библия за год"

Акция «Библия за год» для тех, кто хочет читать и изучать Священное Писание понемногу каждый день, начнется сегодня в сети.

Как сообщает издание "Фома", для участия необходимо зарегистрироваться в тематической группе в социальных сетях «Телеграм» или Facebook (регистрация подразумевает желание участвовать), либо подписаться на портале «Предание.ру» на ежедневную почтовую рассылку с главами для чтения.

После регистрации нужно скачать и распечатать книгу «Читаем Библию каждый день» с планом чтения.

В соцсетях участники акции будут размещать полезную информацию и общаться друг с другом.

В течение года для желающих планируется несколько тематических семинаров и вебинаров.

Акция «Библия за год» продлится по 31 августа 2018 года.