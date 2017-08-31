В День физкультуры и спорта архиерей УПЦ примет участие в марафонском забеге

Марафон и велопробег по улицам кафедрального города Запорожской епархии - Запорожью - проведут 9 сентября, в День физической культуры и спорта. В спортивном празднике «Будь Здоров» примет участие председатель Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки казачества и духовно-физического воспитания молодежи митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщает "Фома".

Маршруты марафона и велопробега, которые планируют начать в разное время, но завершить одновременно, пройдут в том числе по улицам, носящим имена спортсменов. Место финиша - Свято-Покровский архиерейский собор. Здесь состоится встреча участников мероприятия с известными спортсменами запорожского края.

Старт (в 10.30) забега состоится у храма в честь святых Петра и Февронии, на беговую дистанцию вместе с другими участниками выйдет и владыка Лука.

Как указано в анонсе, занятия физкультурой и спортом способствуют воспитанию в человеке самодисциплины и силы воли, которые необходимы для духовной жизни.

«Физический труд играет важную роль в формировании нашей личности и преодолении греховности, потому что учит нашу душу сосредоточенности, целенаправленности, активности и многому другому. К сожалению, сейчас люди, живущие в больших городах, не имеют возможности трудиться физически: скорее, упор делается на ум и на эмоциональную сферу. Тело в условиях комфортабельной жизни просто деградирует... А страдает в итоге душа: расслабленный организм быстро устает и чаще болеет, оттого человеку становится трудно молиться, трудно общаться с людьми и делать добрые дела. Поэтому жизненно необходимо давать телу какую-то нагрузку, тренировку», - считают организаторы.

Кроме того, «если спорт дает возможность донести до других людей некие важные, с христианской точки зрения, ценности, занятие им может способствовать спасению, то есть формированию правильно устроения человеческой личности...». Также «спорт помогает человеку преодолевать свои страхи, свою немощь».