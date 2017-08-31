В День физкультуры и спорта архиерей УПЦ примет участие в марафонском забеге

11:01, 31 августа 2017
Общество
9
Фото: foma.in.ua

Марафон и велопробег по улицам кафедрального города Запорожской епархии - Запорожью - проведут 9 сентября, в День физической культуры и спорта. В спортивном празднике «Будь Здоров» примет участие председатель Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки казачества и духовно-физического воспитания молодежи митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщает "Фома".

Маршруты марафона и велопробега, которые планируют начать в разное время, но завершить одновременно, пройдут в том числе по улицам, носящим имена спортсменов. Место финиша - Свято-Покровский архиерейский собор. Здесь состоится встреча участников мероприятия с известными спортсменами запорожского края.

Старт (в 10.30) забега состоится у храма в честь святых Петра и Февронии, на беговую дистанцию вместе с другими участниками выйдет и владыка Лука.

Как указано в анонсе, занятия физкультурой и спортом способствуют воспитанию в человеке самодисциплины и силы воли, которые необходимы для духовной жизни.

«Физический труд играет важную роль в формировании нашей личности и преодолении греховности, потому что учит нашу душу сосредоточенности, целенаправленности, активности и многому другому. К сожалению, сейчас люди, живущие в больших городах, не имеют возможности трудиться физически: скорее, упор делается на ум и на эмоциональную сферу. Тело в условиях комфортабельной жизни просто деградирует... А страдает в итоге душа: расслабленный организм быстро устает и чаще болеет, оттого человеку становится трудно молиться, трудно общаться с людьми и делать добрые дела. Поэтому жизненно необходимо давать телу какую-то нагрузку, тренировку», - считают организаторы.

Кроме того, «если спорт дает возможность донести до других людей некие важные, с христианской точки зрения, ценности, занятие им может способствовать спасению, то есть формированию правильно устроения человеческой личности...». Также «спорт помогает человеку преодолевать свои страхи, свою немощь».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter