В УПЦ помолились за упокой жертв Иловайской трагедии

В третью годовщину Иловайской трагедии, 29 августа, митрополит Херсонский и Таврический Иоанн совершил панихиду по воинам и мирными жителями, которые погибли в зоне АТО. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Архиерею сослужили клирики Свято-Духовского кафедрального собора и храмов Херсона.

В тот же день на площади «Майдан Героев» в Каменском была совершена заупокойная лития, посвященная третьей годовщине трагедии под Иловайском.

Заупокойную молитву возглавил протоиерей Игорь Дидовец в сослужении секретаря епархии архидиакона Макария (Тарасова) и духовенства приходов города.