Капеллан-волонтер доставил 3 тонны гуманитарной помощи в зону АТО

Завершилась очередная гуманитарная поездка на восток Украины капеллана-волонтера протоиерея Анатолия Кузнецова с волонтерами из «Союза десантников Винничины» 24 августа. Винничане доставили 3 тонны груза в города и села Донбасса, которые находятся в непосредственной близости к линии разграничения, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Бойцам 72-й бригады в Авдеевке передали домашние продукты, овощи, фрукты, воду, а также лекарства. Продукты передали жителям из подразделения СБУ, которые служат в зоне АТО. Часть помощи оставили в поселке Горняк, где расположена команда, которая занимается эвакуацией убитых бойцов. Сюда винничане доставили 6 колес для автомобилей, продукты, воду, сладости, стиральный порошок.

Часть продуктов отец Анатолий со спутниками оставили в Бахмуте и Калиновой. Офицеры подразделений передадут их непосредственно бойцам на передовую, а также мирным жителям, которые нуждаются в помощи.

Особое пастырское внимание протоиерей Анатолий уделил бойцам-землякам из сел, где он является настоятелем, которые сейчас служат в 72-й бригаде и в других подразделениях.

Среди 3 тон груза, который доставили винничане на восток, были 250 школьных наборов, собранных в Винницкой епархии по благословению митрополита Симеона в рамках акации «Рюкзачок милосердия». Эти наборы отец Анатолий Кузнецов передал в дома-интернаты в села Часов Яр и Парасковиевка, а также для семей.

По завершению поездки протоиерей Анатолий Кузнецов передал слова благодарности от военных и мирных жителей прифронтовой зоны людям, которые способствовали сбору и доставке гуманитарного груза.