В Ужгороде священник УПЦ совершил благодарственный молебен по случаю возвращения военных с востока
18:13, 24 августа 2017Общество
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Фото: mukacheve.church.ua
Председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины протоиерей Петр Бабьяк совершил благодарственный молебен по случаю возвращения военнослужащих из зоны АТО в Ужгород. Об этом сообщаетИнформационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии.
Священник принял участие в торжествах по приглашению руководства зонального отдела Военной службы правопорядка ВСУ, а именно полковника Мицеля Ф.В.
После совместной молитвы отец Петр поздравил военных с возвращением домой и 26-й годовщиной независимости Украины.
В этот день в Ужгород из зоны проведения АТО вернулись 14 военнослужащих.
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