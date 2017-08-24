В Ужгороде священник УПЦ совершил благодарственный молебен по случаю возвращения военных с востока

Председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины протоиерей Петр Бабьяк совершил благодарственный молебен по случаю возвращения военнослужащих из зоны АТО в Ужгород. Об этом сообщаетИнформационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии.

Священник принял участие в торжествах по приглашению руководства зонального отдела Военной службы правопорядка ВСУ, а именно полковника Мицеля Ф.В.

После совместной молитвы отец Петр поздравил военных с возвращением домой и 26-й годовщиной независимости Украины.

В этот день в Ужгород из зоны проведения АТО вернулись 14 военнослужащих.