В Трускавце вандалы разбили старинный склеп и пытались ограбить церковь

В Трускавце воры хотели ограбить церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Как отметил инспектор группы реагирования Трускавецкого отдела полиции, старший лейтенант Андрей Пахович, злоумышленники в темное время суток разбили окно в храме и хотели в него попасть, сообщает издание "Источники Трускавца".

Однако в церкви сработала сигнализация. Это и помешало грабителям воплотить в жизнь свой нехитрый план. В Трускавецком отделении полиции говорят, что это далеко не первая попытка злоумышленников завладеть церковным имуществом и деньгами накануне праздников.

Кроме этого, несколькими неделями ранее в Трускавце воры разбили старинный семейный склеп на местном кладбище. В нем злоумышленники, скорее всего, искали украшения, предполагают правоохранители города. Следовательно, теперь будут выставлять патрульную охрану вблизи храмов здравницы накануне больших религиозных праздников, чтобы таким образом уберечь местные святыни от посягательств на них.