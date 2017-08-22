В Киеве на День Независимости откроют смотровую площадку возле Андреевской церкви

В столице завершили внешние реставрационные работы Андреевской церкви. Как и обещали, на День Независимости откроют смотровую площадку, с которой открываются прекрасные виды на Киев. Здесь будут проводить экскурсии и установят информационное табло, сообщает газета "Сегодня".

Киевляне и гости столицы смогут пройтись по отреставрированным чугунным ступеням, ведущим к храму, оценить восстановленные фасады и полюбоваться красотами с обновленной смотровой площадки. Вход на нее обойдется в 10 грн для взрослых и 5 грн для детей (ранее плата была включена в стоимость билета в музей).

"На смотровой площадке будут проводить экскурсии длительностью 40—50 минут, во время которых можно будет узнать не только об Андреевской церкви, но и об исторической застройке по соседству. Они будут платными, но стоимость еще просчитывается. Для тех, кто захочет узнать интересные данные о святыне без экскурсии (кем и когда была основана и другие исторические факты), на площадке будет размещено специальное информационное табло", - рассказал замдиректора по реставрационным и хозяйственным работам Нацзаповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.

24 августа в Андреевской церкви пройдет "день открытых дверей". "Все желающие в течение всего одного дня смогут "подсмотреть", как мастера проводят реставрационные работы внутри храма и что там изменилось", - отметил Кириленко. Сейчас в церкви восстанавливают интерьеры и реставрируют старинную живопись.

Изменения грядут и рядом с Андреевской церковью - собираются наконец-то навести порядок на "Аллее художников". До конца октября власти обещают провести капитальный ремонт территории на участке от Андреевского спуска до фуникулера, где художники продают свои работы. Там обустроят новые места для торговцев в едином стиле: они будут с небольшими крышами, украшенными коваными элементами, и специальными решетками, где будут выставляться картины.

В Национальном заповеднике "София Киевская" ситуацией немного обеспокоены: с ними ремонт не согласовывали, а работы здесь должны проводиться очень аккуратно, поскольку тут расположено много инженерных сетей и ливневые стоки. Но чиновники успокаивают. "Работы уже начались, планируем завершить их через полтора месяца. Проводятся они за счет средств горбюджета (выделено около 6 млн грн). Также здесь обновят мощение дороги, появятся ограждение и освещение. Проект согласован и утвержден", - пояснил глава Подольской райадминистрации Валентин Мондриевский.