На Волыни воры за ночь ограбили два православных храма

В ночь с 19 на 20 августа с целью кражи неизвестные проникли в два храма Марьяновского благочиния Волынской епархии. От рук злоумышленников пострадали храмы в селах Квасов и Охлопов, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

В Спасо-Преображенском храме села Квасов преступники демонтировали окно и таким образом проникли в храм и вынесли оттуда средства из храмовой карнавки для пожертвований и сейфа. Так же грабители проникли в Свято-Николаевский храм в селе Охлопов.

Заявления относительно незаконного проникновения в храмовые здания было направлено в местный отдел полиции. Сейчас продолжается следствие.