В подземелье львовского храма покажут фильм о Иосифе Слепом

В подземелье львовского храма Преображения 20 августа состоится показ фильма о патриархе Иосифе Слепом «Дело "Рифы"».

Как сообщает «Дивись.info», фильм «Дело "Рифы"» охватывает период с 1945 по 1963 годы и раскрывает неизвестные широкой публике обстоятельства ареста, заключения и освобождения Иосифа Слепого. Особое внимание уделено историческим событиям и выдающимся личностям того периода и их влиянию на судьбу патриарха Иосифа Слепого. Героями фильма стали папа Иоанн XXIII, президент США Джон Кеннеди, генеральные секретари ЦК КПСС Иосиф Сталин и Никита Хрущев.

Название ленте дала агентурная дело «Рифы», которая хранится в архиве СБУ Украины. В 33 томах дела подробно задокументировано, как советская власть разрабатывала и воплощала в жизнь план уничтожения Украинской Греко-Католической Церкви и ее Главы Иосифа Слепого. Эти документы, которые советская репрессивная система бережно собирала и хранила, стали основой фильма.

В ленту вошли свидетельства участников и очевидцев событий, комментарии историков из Украины, Италии, США, уникальные кадры кинохроники, которые съемочная группа разыскала в украинских и зарубежных киноархивах.