На въезде в Одессу вандалы сломали поклонный крест

В ночь с 15 на 16 августа неизвестные вандалы спилили поклонный крест на въезде в Одессу со стороны Таировского кладбища. Об этом сообщает прес-служба Одесской епархии УПЦ.

"Это уже далеко не первый случай осквернения православных святынь, ограблений храмов и часовен. Мы обращаемся в соответствующие правоохранительные органы с настоятельным требованием – прекратить поток преступлений и защитить конституционные права верующих Одесщины", - сообщают в Одесской епархии УПЦ.

Ранее, в апреля этого года был ограблен и осквернен храм святого великомученика Димитрия Солунского в Преображенском парке Одессы.