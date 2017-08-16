На Хмельнитчине за ночь обокрали две церкви

В ночь на 15 августа произошло две кражи из церквей в Хмельницкой области, Городокском районе. Об этом сообщает сайт "0382.ua" со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Хмельницкой области.

В костел Святого Франциска в селе Бедриковцы преступники проникли, разбив окно. Оттуда они вынесли 800 гривен, которые находились в ящике для пожертвований.

Другая кража произошла уже в городе Городок. Злоумышленники пробрались в церковь Святого Юрия также через окно и похитили 750 гривен.