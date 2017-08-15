Состоялась презентация фильма о том, как вера помогает людям жить в зоне АТО

На днях состоялась презентация фильма «Хроника» о том, как в зоне боевых действий вера обычных людей и солдат спасала целые населенные пункты. Об этом сообщает "Іnvictory".

Инициатором проекта является Сергей Горбанев, военный медик, миссионер, который служит в зоне АТО с 2014 года.

«Фильм не содержит политических взглядов на тот или иной вопрос, в нем не упомянута ни одна из религиозных конфессий. Он содержит факты, связанные с верой обычных людей и солдат. Только вера и доверие Богу. Будет предложен выход из сложившихся обстоятельств, которые предлагает Бог, и которые уже действуют в зонах боевых действий», - отметил накануне презентации Сергей Горбанев.

В создании проекта принимали участие верующие различных деноминаций. Своими историями в фильме поделились беженцы, солдаты и люди, которые проживают в зоне АТО.