Львовские пограничники изъяли контрабанду ценных церковных предметов

Пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками обнаружили драгоценные предметы церковного обихода, которые могут иметь историческую и культурную ценность.

Как сообщает пресс-служба ГНСУ, в пункт пропуска «Рава-Русская» на въезде в Украину по полосе движения «Зеленый коридор» прибыл легковой автомобиль «Volkswagen» польской регистрации, за рулем которого находился украинец. Был проведен более детальный осмотр автомобиля.

В салоне и багажнике были обнаружены предметы церковного обихода. А именно: 42 иконы, крестик с цепочкой и серебряные розарии в ассортименте.

Изъятые предметы передали работникам Государственной фискальной службы. Ожидается прибытие экспертов для проведения экспертизы на предмет культурной или исторической ценности.

Гражданин Украины 1968 года рождения установленным порядком пропущен через государственную границу.