Межконфессиональное мобильное приложение получило $2 миллиона инвестиций

Межконфессиональное мобильное приложение Pray.com увеличит свою команду после получения $2 млн посевного инвестирования. Об этом сообщает "MIND RU" со ссылкой на "TechCrunch".

Учрежденное в прошлом году, приложение позволяет духовным лидерам отправлять своим общинам призывы к молитве и контент, который вдохновляет.

Стартап также имеет инструменты для создания групповых чатов и благотворительных пожертвований.Три основные особенности приложения включают общие молитвы, небольшие чат-группы и трансляции духовных лидеров.

Питер Фэм, соучредитель Science, отмечает что духовные лидеры уже хорошо владеют социальными сетями, такими как Facebook, Twitter, Instagram, и Youtube, но до появления Pray.com они не имели единой центральной платформы, которая бы специализировалась на религиозных организациях.

Сообщается, что стартап, при условии достижения необходимого масштаба для монетизации, введет также и платные услуги для организаций.