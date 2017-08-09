На Тернопольщине в церкви подменили старинную икону

Община села Угрынь, на Тернопольщине, обнаружила, что вместо святыни в храме - подделка. Об этом сообщает "Depo.Хмельницкий" со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.

Сведения по факту кражи старинной иконы внесено в Единый реестр досудебных расследований следователями Чертковского отдела полиции. Основанием стало обращение общины прихожан церкви Успения Пресвятой Богородицы села Угрынь.

Со слов старожилов села и по преданию, в храме хранится икона Богородицы с Эммануилом датированная XVII - XVII веком. И во время ремонта прихожане обнаружили, что старинный образ нарисован на фанере, а не на дереве, как это свойственно для старинных икон. Пригласили осмотреть церковную реликвию искусствоведов из института украиноведения Национальной академии наук Украины и те тоже усомнились в подлинности иконы. Будучи уверенными, что произошла подмена, община обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые следственные действия, решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз.