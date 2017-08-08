Археологи нашли старинную монастырскую печать святой Евфросинии Полоцкой

В ходе реставрационно-археологических работ у южной стены Спасо-Преображенского храма Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря (Беларусь) была найдена печать преподобной Евфросинии XII века. Об этом сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

Эта находка, которую сделал Александр Соловьёв, ведущий научный сотрудник научно-реставрационного отдела Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, будет исследоваться учёными разных специальностей.

Ученые, которые осуществляют научное руководство раскопками в древней обители, дали сестрам обители первые комментарии о значении найденной печати.

"Печать двухсторонняя – в то время было принято привешивать к документам свинцовые печати, они назывались буллы. Была такая традиция византийская, древнерусская - пропускали шнурочки через документ, брался свинцовый шарик, через него тоже пропускали эти веревочки, и специальными щипцами, приспособлением, которое называлось буллотирий, он пломбировался с двух сторон, получались оттиски. Такие оттиски мы видим с двух сторон. С одной стороны - изображение преподобной Евфросинии Александрийской - патронессы, покровительницы преподобной Евфросинии Полоцкой; у нее на голове острый куколь, в одной руке крест, другая рука поднята в благословляющем жесте. И надпись по обеим сторонам изображения «Иефросинья»", - рассказала Инна Калечиц, доцент кафедры всеобщей истории и методики преподавания истории Белорусского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук.

Она также рассказала, что на печати сохранился фрагмент надписи: "«на многая лета». Остальная надпись и лик намеренно были испорчены каким-то специальным инструментом. Возможно, получился не очень удачный оттиск печати. С обратной стороны изображение Христа Спасителя «Пантократор», которое практически полностью совпадает с изображением, находящемся у нас в храме на фреске. То есть это печать и преподобной, и печать монастыря", - сказала Инна Калечиц.