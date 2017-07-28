Старинная церковь с Черниговщины отправилась в Пирогово

Старинная деревянная Николаевская церковь из Менского района, что на Черниговщине, станет еще одной изюминкой экспозиции Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово.

Как сообщает газета "День", до сих пор в музее под открытым небом можно было увидеть пять деревянных храмов из разных регионов Украины. В этом году появится еще один, построенный в 1763 году в селе Городище на Менщине.

«Это церковь казацкого периода. Она начала приходить в упадок и разрушаться, ухаживать за ней было некому, поэтому специалисты предложили перевезти эту церковь в Пирогово в музей. Она была разобрана и перевезена на Киевщину. Сейчас ее собирают и она будет радовать глаз посетителей музея», - рассказал младший научный сотрудник районного краеведческого музея имени Покотило Игорь Андриенко.

По словам специалиста, реконструированный Николаевский храм предстанет точно в таком же виде, как и раньше. Причем мастерам придется очень тщательно потрудиться, ведь в те далекие времена этот и подобные храмы собирались без единого гвоздя, деревянные бревна или доски очень плотно подгонялись друг под друга.

Сотрудники экскурсионного отдела музея в Пирогово рассказали, что восстановительные работы продолжаются довольно быстрыми темпами, уже возводятся купола Николаевского храма. Наверное, уже скоро церковь можно будет освятить, и после этого она наконец станет доступной как для паломников, так и для туристов.