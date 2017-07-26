В Луцке неизвестные облили смолой статую Богородицы

В парке 900-летия Луцка вблизи церкви неизвестные облили смолой фигуру Девы Марии.

Об этом сообщает "Volyn24" со ссылкой на публикацию в Фейсбук Оксаны Прокопчук.

"Не могу найти контактов настоятеля храма УАПЦ, который находится в парке 900-летия Луцка. Вчера обнаружила там заляпану смолой фигуру Девы Марии. Похоже, церковь открывают не каждый день и возможно еще не видели.

Не знаю, или это детские шутки, или это умышленно, но неприятно. Помогите, пожалуйста, найти контакты", - говорится в сообщении.