В Луцке неизвестные облили смолой статую Богородицы
12:34, 26 июля 2017Общество
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Фото: facebook.com/ Оксана Прокопчук
В парке 900-летия Луцка вблизи церкви неизвестные облили смолой фигуру Девы Марии.
Об этом сообщает "Volyn24" со ссылкой на публикацию в Фейсбук Оксаны Прокопчук.
"Не могу найти контактов настоятеля храма УАПЦ, который находится в парке 900-летия Луцка. Вчера обнаружила там заляпану смолой фигуру Девы Марии. Похоже, церковь открывают не каждый день и возможно еще не видели.
Не знаю, или это детские шутки, или это умышленно, но неприятно. Помогите, пожалуйста, найти контакты", - говорится в сообщении.
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