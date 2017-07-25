В Чернигове на территории монастырского двора археологи нашли уникальные предметы старины

В Чернигове археологи завершили первый этап раскопок на территории Вала, в XVIII веке здесь располагалось монастырское подворье.

Работы продолжались более трех недель и были очень успешными: участники раскопок нашли хозяйственные постройки, предметы быта и украшения ХІІ-ХV веков, сообщает "112.ua" со ссылкой на публикацию в Facebook руководителя раскопок и преподавателя Черниговского педагогического института им. Т. Г. Шевченко Елены Черненко.

Обломки византийского бокала с росписью, фарфоровые тарелки, стеклянные браслеты, ножи, грузила от ткацкого станка, а также остатки печи для обжига извести являются очень ценными, с археологической точки зрения.

"Самый интересный объект, к сожалению, плохо сохранился, - это печь для обжига извести (не путать с известковой ямой). Подобное производственное сооружение в Чернигове обнаружено впервые. Для Древней Руси в целом известно лишь несколько таких зданий. Огорчает, что сохранение плохое", - рассказала Елена Черненко.

По ее словам, печь использовали достаточно долго и ремонтировали не меньше 8 раз.

Также среди находок есть записка из прошлого на стенке амфоры (граффити) и пружинные ножницы. Археологи отмечают, что такими вещами в древности могли пользоваться только состоятельные люди, потому что они были очень дорогими.