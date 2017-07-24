Священники УПЦ и волонтеры обеспечили пять подразделений ВСУ лекарствами

Военные священники Киевской и Бориспольской епархий Украинской Православной Церкви совместно с волонтерским центром «Защита» города Бердянска обеспечили пять подразделений ВСУ кровоостанавливающим порошком, необходимым для сохранения жизни раненых. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Также в конце июня настоятель храма Сретения Господня г. Кривого Рога, капеллан и настоятель домового храма святого великомученика Георгия Победоносца при воинской части Т0400 протоиерей Николай Ливка находился в командировке в зоне проведения боевых действий на Востоке Украины: в городе Рубежном Луганской области и городах Курахово и Волновахе Донецкой области.

Священник совершил молебны, проводил беседы с солдатами, а также раздал бойцам нательные крестики, иконы и молитвословы.