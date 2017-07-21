Ученые приблизились к разгадке тайны библейского Ковчега Завета

Археологи нашли на месте библейского поселения Силом на западном берегу реки Иордан несколько артефактов, которые помогут им в поисках знаменитой скинии, в которой хранился Ковчег Завета.

Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "The Israel Times", ученые раскопали два из четырех участков, на которых может находиться знаменитый ковчег. Согласно Библии, скрижали с десятью заповедями были переданы Богом Моисею на горе Синай. В течение 349 лет святыня хранилась в Силоме.

В ходе раскопок археологи обнаружили керамические предметы, которые могли использоваться в скинии - специальном шатре, где хранился ковчег. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст артефактов составляет примерно 3200 лет.

"Есть люди, которые рассматривают Библию ненадежным источником. Мы же считаем иначе. Мы воспринимаем Библию как серьезный исторический документ", - объясняет глава археологической экспедиции Скот Стриплинг.

Обнаруженные находки, по его словам, "уже обнадежили" специалистов в поисках святыни. При этом, говорить о точном местонахождении ковчега, как отметил ученый, еще очень рано. Сам Стриплинг заявил о намерении десятилетиями проводить раскопки на этом месте.

В числе возможных мест расположения скинии ученые называют участок, обнаруженный в 2006 году археологом Евгением Архановичем. Тогда была раскопана небольшая церковь, построенная на очень древнем фундаменте.